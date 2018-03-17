الآلاف يتوافدون على سفارة مصر بأبوظبي في أول أيام الانتخابات الرئاسية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

عواصم (وكالات)

أقبل الآلاف من المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح أمس، على التصويت في أول أيام «انتخابات الرئاسة المصرية 2018» التي تستمر على مدار أيام ثلاثة حتى بعد غد الأحد، حيث شهد مقر السفارة المصرية في أبوظبي إقبالاً شديداً من المصريين الذين حرصوا على الحضور من الصباح الباكر قبل افتتاح السفارة أبوابها ليدخلوا لجان الاقتراع. وقال السفير وائل جاد السفير المصري لدى الدولة في تصريحات لـ«الاتحاد»: «بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم منذ التاسعة صباحاً، ويحق لكل مصري، سواء كان مقيماً أو زائراً أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وتظل اللجنة الانتخابية منعقدة حتى إدلاء آخر ناخب في محيط السفارة بصوته، حتى ولو تجاوز الوقت المحدد للاقتراع وهو التاسعة مساء».

وأضاف، «أدعو كل مصري أن يشارك هذا الحدث الذي يتم في أجواء احتفالية تعكس حضارة الشعب المصري ورقيه»، مشيرا إلى أن طاقم العمل بالسفارة وفر كل الأجواء اللوجستية والخدمات اللازمة للتيسير على الناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم حيث تم توفير خيام مكيفة ونشر لجان تطوعية لتنظيم عملية الدخول، وأعتقد أن أولى ساعات اليوم الأول عكست مدى حب المصريين لوطنهم ومشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي». وتوقع السفير جاد أن يشهد اليومان الثاني والثالث من الانتخابات إقبالا شديدا من المصريين المقيمين في أبوظبي وكذلك التوافد على مقر القنصلية العامة في دبي، مشيرا إلى أنها شهدت إقبالاً أيضاً من المصريين المقيمين في مختلف مناطق دولة الإمارات، حيث إن المؤشرات تعكس اهتماما كبيرا من أبناء الجالية المصرية.

وأشار السفير المصري إلى أن الإقبال الشديد على التصويت في الانتخابات الرئاسية يعكس رغبة حقيقية وقوية لدى كل المصريين الموجودين على أرض الإمارات، سواء المقيمين أو الموجودين بغرض الزيارة، كما يؤكد ذلك الحضور رغبة الشعب المصري في الاستمرار في عملية البناء والتنمية، مشيدا بالتزام أبناء الجالية المصرية بالتعليمات والنظام في الدخول إلى لجان التصويت والخروج منها. وقام السفير جاد بإصدار تعليمات بضرورة تقديم كافة أوجه المساعدة للمصريين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، حيث تواجد مع طاقم العمل بالسفارة لمتابعة سير العملية الانتخابية وحرص على مساعدة المصريين بما يلزم للتسهيل عليهم في العملية الانتخابية.