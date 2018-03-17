مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى موسكو في 12 أبريل

القاهرة (وكالات)

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية قررت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو، اعتباراً من 12 أبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس. وجاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته مصر للطيران أمس، وذلك بعد توقف أكثر من عامين عقب سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء في 31 أكتوبر عام2015 ومقتل كل ركابها وافراد الطاقم البالغ عددهم 224 شخصاً.

وجاء إعلان مصر للطيران بعدما قالت إيروفلوت، أكبر شركة طيران في روسيا، يوم الثلاثاء، إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 أبريل، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.