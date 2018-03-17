الجزائر: استسلام رابع إرهابي خلال أسبوعين



تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 الجزائر (د ب أ) أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن إرهابياً سلم نفسه لقوات الجيش بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد ليكون رابع إرهابي يسلم نفسه خلال أسبوعين. وقالت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، إن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى «ل. أتة» المدعو «محمد صالح» الذي كان بحوزته مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف، وسبعة خزنات معبأة بالذخيرة عن استسلامه الأربعاء. ويعد هذا الإرهابي، الرابع الذي يسلم نفسه للجيش الجزائري بنفس المنطقة منذ بداية الشهر الحالي. من جهة أخرى، دمرت مفارز للجيش، الثلاثاء، مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من ولايتي بومرداس وتيزي وزو شمالي الجزائر.