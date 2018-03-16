الإمارات تؤكد التزامها الدائم تجاه الشعب الفلسطيني

روما (وام)

جددت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة تأييد دولة الإمارات للمجهودات التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين. وقالت معاليها في كلمة ألقتها في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة «الأونروا» أمس الأول، في روما أن دولة الإمارات تثمن هذه الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وكذلك تأييدها لتوجه «الأونروا» في أهمية حشد الجهود الجماعية الذي يعتبر تحقيقاً لما تحتاجه الاستجابة لهذا الصراع.

وتقدمت الشامسي بالشكر إلى أصحاب المعالي وزراء الخارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة السويد على استضافة هذا الحدث بالإضافة إلى العاملين في وكالة الأونروا على جهودها الحثيثة في تلك المنطقة التي تتمتع بأهمية ومكانة عظمى.

وأشارت في كلمتها إلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.. وقالت إن دولة الإمارات تأمل في رؤية تقدم عاجل وسريع لضمان حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وهو ما سيكون له أثر إيجابي على العديد من الأصعدة والتحديات في المنطقة. وأضافت أنه لكي نتمكن من تعزيز الاستقرار في المنطقة وإحراز تقدم في القضية الفلسطينية يجب مواصلة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبارها الإطار السياسي الذي يتم من خلال عقد كافة الاتفاقيات.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي التزام دولة الإمارات الدائم والمعهود تجاه الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى إجلال العمل الذي تقوم به وكالة الأونروا موضحة، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية قدمت دولة الإمارات قرابة 500 مليون دولار أميركي كمساعدات للشعب الفلسطيني منها 104 ملايين دولار أميركي متعددة الأطراف لوكالة الأونروا. وأضافت أنه إيمانا بأن التعليم يمثل هوية وكرامة اللاجئين الفلسطينيين فقد كانت الإمارات سباقة في تغطية العجز المالي لميزانية التعليم لوكالة الأونروا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال تقديم دعم مالي متواصل بلغت قيمته 45 مليون دولار لتعزيز سير العملية التعليمية في قطاع غزة، وعدم تأجيل أي من الأعوام الدراسية حفاظاً على مستقبل الشباب الفلسطيني.

وأوضحت معاليها أنه بالإضافة إلى المساهمات الطوعية السنوية لدعم الأونروا بقيمة 1.8 مليون دولار فقد قدمت الإمارات دعماً بقيمة مليوني دولار كمساعدات عاجلة لتمويل العجز في برنامج الأمم المتحدة المخصص لتوفير الوقود لتشغيل الكهرباء في المستشفيات بقطاع غزة. وأشادت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالدور إلى تقوم به وكالة الأونروا في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي بين الفئات الأكثر ضعفاً بمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في منطقة تعاني أساساً من آثار الأزمة السورية والإرهاب ومخاطر التطرف المتنامية.. كما توجهت بالشكر للفرق العاملة كافة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على ما قاموا به من أعمال لتحقيق تلك الأهداف وتمنياتها لهم باستمرار النجاح والعمل الدؤوب.

يذكر أن المؤتمر نجح في الحصول على تعهدات مالية بحوالي 100 مليون دولار علما بأن القيمة الإجمالية للاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين تبلغ 446 مليون دولار أميركي. وكانت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ترأست وفد الدولة إلى المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الذي عقد تحت شعار «الحفاظ على الكرامة وتقاسم المسؤولية - تعبئة العمل الجماعي للأونروا» في مقر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في روما. وضم الوفد صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية ممثل دائم للدولة في منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.