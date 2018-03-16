الإمارات تؤكد التزامها الدائم تجاه الشعب الفلسطيني

روما (وام)
جددت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة تأييد دولة الإمارات للمجهودات التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين. وقالت معاليها في كلمة ألقتها في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة «الأونروا» أمس الأول، في روما أن دولة الإمارات تثمن هذه الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وكذلك تأييدها لتوجه «الأونروا» في أهمية حشد الجهود الجماعية الذي يعتبر تحقيقاً لما تحتاجه الاستجابة لهذا الصراع.
وتقدمت الشامسي بالشكر إلى أصحاب المعالي وزراء الخارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة السويد على استضافة هذا الحدث بالإضافة إلى العاملين في وكالة الأونروا على جهودها الحثيثة في تلك المنطقة التي تتمتع بأهمية ومكانة عظمى.
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وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي التزام دولة الإمارات الدائم والمعهود تجاه الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى إجلال العمل الذي تقوم به وكالة الأونروا موضحة، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية قدمت دولة الإمارات قرابة 500 مليون دولار أميركي كمساعدات للشعب الفلسطيني منها 104 ملايين دولار أميركي متعددة الأطراف لوكالة الأونروا. وأضافت أنه إيمانا بأن التعليم يمثل هوية وكرامة اللاجئين الفلسطينيين فقد كانت الإمارات سباقة في تغطية العجز المالي لميزانية التعليم لوكالة الأونروا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال تقديم دعم مالي متواصل بلغت قيمته 45 مليون دولار لتعزيز سير العملية التعليمية في قطاع غزة، وعدم تأجيل أي من الأعوام الدراسية حفاظاً على مستقبل الشباب الفلسطيني.
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يذكر أن المؤتمر نجح في الحصول على تعهدات مالية بحوالي 100 مليون دولار علما بأن القيمة الإجمالية للاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين تبلغ 446 مليون دولار أميركي. وكانت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ترأست وفد الدولة إلى المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الذي عقد تحت شعار «الحفاظ على الكرامة وتقاسم المسؤولية - تعبئة العمل الجماعي للأونروا» في مقر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في روما. وضم الوفد صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية ممثل دائم للدولة في منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.