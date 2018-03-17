«واشنطن فري بيكون»: لماذا نكافئ الدوحة على تجسسها علينا؟

شادي صلاح الدين، دينا محمود (لندن)

كشفت مصادر إعلامية أميركية عن وجود ما وصف بالغضب العارم في أروقة الكونجرس، احتجاجاً على إعلان واشنطن اعتزامها بيع صفقة أسلحة بقيمة تناهز 200 مليون دولار إلى النظام القطري، الذي ثبتت علاقته المشبوهة بتمويل العديد من المجموعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وضلوع هذا النظام في عملية تجسس ضد منظمات أميركية في إطار جهود إعداد فيلم وثائقي، تستعد «الجزيرة»، الموصومة بالترويج للإرهاب، لبثه.

وفي هذا الإطار، قال موقع «واشنطن فري بيكون» الأميركي نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن هناك شخصيات في إدارة الرئيس دونالد ترامب يدافعون عن خطط جديدة لتزويد قطر بما يقرب من 200 مليون دولار من المعدات العسكرية المتقدمة، وذلك في أعقاب ظهور انتقادات في مقر الكونجرس للصفقة، التي يُفترض أنها تشمل بيع معدات عسكرية بهدف تطوير سلاح الجو القطري وتحسين قدراته، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية لدى الإعلان عن تفاصيلها قبل أقل من أسبوع.

ونسب الموقع إلى المصادر - التي رفض الكشف عن هويتها - تأكيدها على أن توقيت الإعلان عن عملية البيع هذه «سيءٌ إلى أبعد حد»، وذلك في ضوء تعدد الفضائح التي يُتهم نظام الحكم في الدوحة بالتورط فيها على الساحة الأميركية.

وقال الموقع إن الصفقة تأتي في وقتٍ «حافلٍ بالتحديات بالنسبة للعلاقات الأميركية القطرية»، خاصةً في ظل مواصلة نواب في الكونجرس بذل جهودٍ تستهدف فتح تحقيقٍ فيدرالي بشأن الأنشطة التي تقوم بها قناة «الجزيرة»ّ - الذراع الإعلامية لنظام الحمدين الحاكم في قطر - على الساحة الأميركية، وذلك بعدما أقرت الشبكة بأنها نفذت عملية تسلل إلى داخل منظماتٍ يهودية بارزة في الولايات المتحدة، بغرض إعداد فيلمٍ وثائقي عنها، وهو ما اعتبرته أوساطٌ عدة في واشنطن بمثابة عملية تجسس جرت بتمويلٍ من الدوحة.