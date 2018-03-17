رئيس أرض الصومال: قطر تقف ضد اتفاقيتنا مع موانئ دبي للاستثمار في بربرة



تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 أبوظبي (مواقع إخبارية) أكد رئيس جمهورية أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، أن قطر تقف ضد اتفاقية بلاده مع موانئ دبي للاستثمار في مدينة بربرة. وأوضح موسى بيهي عبدي لـ بوابة «العين الإخبارية» «قطر تعمل على عرقلة اتفاقيتنا مع موانئ دبي للاستثمار في بربرة». ومطلع مارس الجاري، وقعت موانئ دبي مع حكومة أرض الصومال اتفاقية لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، ليصبح ميناءً إقليمياً محورياً ومعبراً رئيسياً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل. وبموجب الاتفاقية، سيتم بناء مشروع المنطقة الحرة على المرافق القائمة في «موانئ دبي العالمية - بربرة» على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، فيما يتوقع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال العام الجاري.