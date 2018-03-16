«الهلال» تستكمل خطة صيانة وتأهيل المرافق الحيوية في شبوة

شبوة، المكلا (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، اتفاقية تمويل مشروع صيانة طريق جلعة- بالحاف في محافظة شبوة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية باليمن. وأكد ممثل الهيئة في شبوة محمد سيف المهيري، أن «الهلال» تسعى خلال «عام زايد» إلى تنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية، وذلك بهدف عودة الحياة الطبيعية إليها، ومساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة التي فرضتها عليهم ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية.

وأشار إلى أهمية المشروع الذي من شأنه زيادة النشاط التجاري والاجتماعي بين كل القرى والمناطق التي يمر بها باعتباره خطاً حيوياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في هذه المنطقة من ساحل شبوة. ونوه إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المرافق الحيوية في شبوة، ضمن مراحل عدة، وفقاً لأولوية الاحتياجات المجتمعية لها.

وقال إن المشاريع التنموية التي تقوم بها الإمارات في اليمن، إضافة إلى المساعدات الإغاثية، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالشعب اليمني في هذا الظرف، وتراعي الجانبين التنموي والإنساني، إضافة إلى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين. وأشار إلى أن الإمارات بذلت ولا تزال جهوداً حثيثة في إعادة الإعمار بالمناطق المحررة، مقدمة دعماً سخياً لمشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية الأساسية، ومنها قطاع الطرق. فيما أشار مدير مركز صيانة الطرق بالمؤسسة العامة للطرق والجسور، محمد علي يعقوب، إلى أهمية المشروع ودوره في انسياب الحركة بين مختلف مناطق شبوة، مشيداً بالجهود الإماراتية المبذولة في تنمية وتطوير البنية التحتية باليمن، وشبوة على وجه الخصوص.

من جهة ثانية، اطلع وفد إعلامي إماراتي على جانب من الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات في حضرموت عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة في «الهلال الأحمر»، وذلك خلال زيارة قام بها للمحافظة بمرافقة مندوبين من الهيئة، حيث تجول في شوارع مدينة الشحر قبل أن يزور عدداً من المنشآت والمرافق، بينها مستشفى الشحر العام، حيث اطلع على مستوى الإنجاز في قسم سوء التغذية الذي تكفلت الهيئة بدعمه وتجهيزه، والذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، كما قام بتفقد سير العمليات في إنشاء متنزه شحير، وقام أيضاً بزيارة مدرسة زغفة بمديرية الشحر.

ورحب مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، بالوفد الزائر، مثمناً الدور والإسهامات الكبيرة واللافتة للإمارات وذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» في دعم اليمن، وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية والإنسانية، والتي شلت مجالات التعليم والصحة والكهرباء والطرق في العديد من المحافظات، ومنها حضرموت، وشدد على أن هذه الجهود والمساهمات والمبادرات المتعددة، ستبقى محط تقدير واعتزاز وعرفان من اليمنيين.

وأوضح نائب رئيس فريق الهلال الأحمر في حضرموت حمد النيادي، أن الهيئة تعمل دائماً على تعزيز البنية التحتية في محافظة حضرموت، وإصلاح ما دمره الحوثيون. مشدداً على أن فريق الهيئة سيعمل جاهداً على مساعدة إخوانه اليمنيين، ويبذل قصارى جهده من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة التي خلفتها ميليشيات الانقلاب.

وأعرب أهالي مديرية الشحر عن خالص شكرهم وتقديرهم للإمارات وذراعها الإنسانية في حضرموت المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني. وأشاروا في هذا الصدد إلى الدعم النوعي الذي تقدمه الهيئة، خاصة في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين، والتي شملت الإغاثة ومشاريع البنية التحتية والمبادرات الإنسانية والتنموية.