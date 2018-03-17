تدمير مخابئ لـ «الحوثيين» في الحديدة وعمران وصعدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

شنت مقاتلات «التحالف العربي»، أمس، غارات مكثفة على مواقع ومخابئ أسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في محافظات الحديدة وعمران وصعدة. وذكرت مصادر ميدانية، أن غارتين استهدفتا آليات عسكرية مخبأة في إحدى مزارع منطقة الغوادر بمديرية بيت الفقيه، وسط الحديدة، التي كانت قد شهدت مقتل عشرات الحوثيين مساء أمس الأول في 30 غارة، دمرت مخازن أسلحة ومعسكراً تدريبياً في مناطق متفرقة، حيث تتواصل أيضاً المعارك الميدانية مع استمرار تقدم قوات الشرعية اليمنية لتحرير مدينة الجراحي، جنوبي المحافظة.

وأغار الطيران على مواقع متفرقة للميليشيات في محافظة عمران الواقعة بين صنعاء ومحافظة صعدة. ورصد سكان محليون، ثلاث غارات على جبل سودة عدان بمديرية آل سريح، وسط عمران، وغارتين على منطقة عجمر في مديرية حوث، شمال المحافظة. وقال الجيش اليمني في بيان إن الغارات دمرت مواقع وتجمعات للميليشيات في المنطقتين. كما نفذت مقاتلات التحالف ست غارات على مواقع عديدة للميليشيات في منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح الحدودية غرب محافظة صعدة التي تدور فيها معارك ميدانية منذ أواخر يناير.

وكان الجيش الوطني اليمني قد تحدث مساء أمس الأول عن انتزاع السيطرة بالكامل على سلسلة جبال المنصاع وقرية عيدة جنوب غرب بلدة نهم التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي عن صنعاء، لافتاً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال المعارك التي تخللتها غارات جوية للتحالف على مواقع الميليشيات. في وقت كرمت الإدارة العامة لشرطة مأرب أمس أفراد نقطة أمنية ضبطوا الأربعاء الماضي شحنة أسلحة في شاحنة كانت في طريقها للميليشيات في صنعاء. وأكد مدير عام الشرطة العميد عبد الملك المداني، أهمية رفع اليقظة الأمنية وتكثيف جهود الأجهزة والارتقاء بمستوى الأداء، منوهاً بالنجاحات والإنجازات لرجال الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في إحباط العديد من عمليات التهريب التي كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء.

وأفشلت قوات الشرعية هجوماً للميليشيات على مواقعها في شمال مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق). بينما كسر مقاتلو المقاومة الشعبية محاولة تقدم للحوثيين لاستعادة مواقعهم التي خسروها قبل أيام في مديرية القريشية، شمال محافظة البيضاء. وذكر قيادي في المقاومة لـ«الاتحاد»، إن مقاتلي المقاومة كسروا محاولة تقدم للميليشيات على جبلي القابل وجميدة في منطقة الزوب بالقريشية، كما تمكنوا من تفجير مركبة عسكرية للحوثيين.

ودمرت مقاتلات «التحالف» عتاداً ومركبات عسكرية تابعة للميليشيات قبالة الحدود السعودية اليمنية. وأفاد موفد «العربية» بأن طائرات من دون طيار، كشفت 3 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين، تحمل ألغاماً وذخائر، حيث تم تدميرها، ومقتل العناصر التي كانت تستقلها. كما استطاعت مدفعيات التحالف استهداف أكثر من 12 هدفاً متنوعاً، ما بين أوكار وثكنات للحوثيين في مواقع متعددة داخل الحدود اليمنية، ما أسفر عن مقتل 15 انقلابياً، وتدمير مواقع للذخائر والأسلحة والطاقة الشمسية.