قرقاش: «الحوثيون» العقبة الرئيسة أمام الحل في اليمن

أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
رحبت الإمارات العربية المتحدة، أمس، بإدانة مجلس الأمن الدولي ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، وتأكيده الحل السياسي، ووصفت البيان الصادر بهذا الصدد بأنه إشارة واضحة على أن الميليشيات تشكل العقبة الرئيسة، وأن الحل الأفضل يبقى الحل السياسي القائم على المرجعيات.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «كل الترحيب بالبيان الرئاسي في مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي كان واضحاً في إدانته الميليشيات الحوثية وممارساتها، وفي تناوله للأزمة الإنسانية وجهود التحالف العربي تجاهها، وبتأكيده الحل السياسي ومرجعياته». وأضاف «بيان مجلس الأمن الرئاسي يشير بوضوح إلى أن الميليشيات الحوثية تبقى العقبة الرئيسة أمام المسار السياسي، غطرسة السلطة والمال عابرة ومؤقتة، والحلّ السياسي القائم على المرجعيات، يبقى الحلّ الأفضل لليمن».
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ورحب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي بالبيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن الذي يعكس التزام المجلس التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، بناء على المرجعيات الثلاث للحل، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216. فيما دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة التفاوض، وقال «نحن ممتنون جداً لجهود مجلس الأمن، واستصدار هذا البيان الرئاسي، خصوصاً فيما يتعلّق بالشق الإنساني».
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وكتب ماتيس «إن قيوداً جديدة على هذا الدعم العسكري الأميركي المحدود، يُمكن أن تزيد الخسائر المدنية، وتُعرّض للخطر التعاون ضد الإرهاب مع شركائنا، وكل ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية». وكان قد قال متحدثاً إلى صحافيين رافقوه في طريق عودته إلى واشنطن بعد زيارة إلى الشرق الأوسط «إنه يعتبر أن الوضع الحالي مواتٍ لحل الأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة»، وأضاف «نحتاج إلى اتفاق تفاوضي، ونعتقد أن السياسة الحالية صحيحة، وهذا هو جوهر رسالتي». واعتبر ماتيس أنّ سحب الدعم الأميركي لن يؤدى سوى إلى جعل إيران تدعم الحرب بشكل أقوى من خلال تنفيذ ضربات صاروخية بالستية جديدة ضد السعودية، وتهديد ممرات بحرية حيوية، ما يؤدي إلى زيادة خطر نشوب صراع إقليمي.