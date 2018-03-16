مغامرة مغربية

ارفود (أ ف ب)
مراحل مغامرة الفروسية «تجوال المغرب» (غالوبس اوف موروكو) عبر الصحراء المغربية ليست بسهلة، إذ ينبغي على الفرسان أن يواجهوا هبات الريح والرمل، وهم يحاولون كبح جماح جيادهم.
تقول ديبورا أمسيلم (30 عاماً) التي أتت مع أربع صديقات لها فارسات من تولوز (جنوب فرنسا)، للمشاركة في مغامرة الفروسية هذه التي نظمت للمرة الأولى في المغرب، بلهجة واثقة «ينبغي أن يتمتع الشخص بقوة تحمل بدنية. السباق ليس صعباً من الناحية التقنية، إلا أننا نمتطي فحولاً، وهي صعبة المراس».
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ويقول سيف علي الرواحي مرافق فريق سلطنة عمان، «ينبغي قطع كيلومترات في الجبال والصحراء وتعبر الخيول كثباناً عالية والطقس ليس بجيد مع هبوب رياح قوية. الوضع صعب للفرسان والخيول».
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وامتطاء جياد غير مألوفة، وهي فحول بربرية اقتيدت من كل أجزاء البلاد، يشكل جزءاً من المغامرة. والخيل البربري رفيق البدو في جبال الأطلس والهضاب العالية، وهو «حصان حنون وصلب وهادئ وجلود يمكنه قطع مسافات طويلة». ويريد المغرب تطوير سياحة الفروسية من أجل الترويج للأحصنة البربرية واستقطاب زوار جدد. واستقبل المغرب العام الماضي عدداً قياسياً من السياح بلغ 11.35 مليون شخص.