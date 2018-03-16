مغامرة مغربية

ارفود (أ ف ب)

مراحل مغامرة الفروسية «تجوال المغرب» (غالوبس اوف موروكو) عبر الصحراء المغربية ليست بسهلة، إذ ينبغي على الفرسان أن يواجهوا هبات الريح والرمل، وهم يحاولون كبح جماح جيادهم.

تقول ديبورا أمسيلم (30 عاماً) التي أتت مع أربع صديقات لها فارسات من تولوز (جنوب فرنسا)، للمشاركة في مغامرة الفروسية هذه التي نظمت للمرة الأولى في المغرب، بلهجة واثقة «ينبغي أن يتمتع الشخص بقوة تحمل بدنية. السباق ليس صعباً من الناحية التقنية، إلا أننا نمتطي فحولاً، وهي صعبة المراس».

ويتضمن «تجوال المغرب» ست مراحل تتضمن كل واحدة 20 إلى 35 كيلومتراً ينبغي قطعها في وقت محدد مع ساعة توقيت لضبط السرعة وجهاز «جي بي اس» لتحديد الموقع في منطقة يجهلها الفارس مع سهول رملية وكثبان عالية وممرات صخرية. يضاف إلى ذلك تقلبات الأحوال الجوية وطباع الجياد العربية البربرية. وشارك 15 فريقاً في هذه المغامرة مع 80 فارساً من مشارب مختلفة من محبي النزهات على صهوة حصان إلى لاعبي بولو. وكان الكتيب المروج للمغامرة واضحاً منبهاً إلى ضرورة التمتع بمستوى عال في ركوب الخيل للمشاركة، نظراً إلى مدة التجوال وصعوبته، فضلاً عن حيوية الخيول.

ويقول سيف علي الرواحي مرافق فريق سلطنة عمان، «ينبغي قطع كيلومترات في الجبال والصحراء وتعبر الخيول كثباناً عالية والطقس ليس بجيد مع هبوب رياح قوية. الوضع صعب للفرسان والخيول».

فريقه المؤلف من خمسة عسكريين من الخيالة السلطانية العمانية معتاد على سباقات التحمل، إلا أنه اكتفى بالمركز الخامس مثبتاً بذلك ما يؤكده المنظمون بأن «التجوال هذا ليس سباقاً مكرساً للمحترفين» كما يقول بونوا بيرييه أحد مسؤولي «غالوبس». وشهد اليوم الأول سقوط بعض المشاركين وانسحاب بعضهم الآخر، فيما أعرب الخيالة الآتون من دول مختلفة عن سعادتهم بالمشاركة رغم التعب الذي نال منهم.

وامتطاء جياد غير مألوفة، وهي فحول بربرية اقتيدت من كل أجزاء البلاد، يشكل جزءاً من المغامرة. والخيل البربري رفيق البدو في جبال الأطلس والهضاب العالية، وهو «حصان حنون وصلب وهادئ وجلود يمكنه قطع مسافات طويلة». ويريد المغرب تطوير سياحة الفروسية من أجل الترويج للأحصنة البربرية واستقطاب زوار جدد. واستقبل المغرب العام الماضي عدداً قياسياً من السياح بلغ 11.35 مليون شخص.