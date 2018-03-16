أسترالي يتسلق ايفرست على كرسي نقال

كاتماندو (أ ف ب)

يطمح أسترالي مقعد إلى أن يصبح أول شخص مصاب بشلل في الجزء السفلي من جسمه، يصل إلى معسكر الأساس في جبل إيفرست من دون مساعدة خلال عملية تسلق يستخدم فيها يديه.

ومن المقرر أن ينطلق سكوت دولان البالغ من العمر 28 عاماً قاصداً ارتفاع 5364 متراً في الجانب النيبالي من مرتفعات هملايا، وهي منطقة لا يمكن بلوغها عادة إلا سيراً على الأقدام أو بالمروحيات، لكنه ينوي تحقيق ذلك على كرسيّه النقال.

وسيستخدم هذا المغامر الاستثنائي كرسياً متحركاً صمّم خصيصاً لهذه المهمة، لكن اعتماده الأكبر سيكون على يديه.ففي هذه الرحلة المحفوفة بالمصاعب سيحاول سكوت أن يعتلي الجبال ماشياً على يديه فيما رفيق له يرفع رجليه من الخلف.

ويقول «سأخرج من الكرسي النقال، وأمشي على يديّ». يتدرّب سكوت على هذه المهمة منذ ثمانية أشهر، مواظباً على تمارين للعضلات والقلب، كما أنه أمضى وقتاً في جبال أستراليا، واضعاً قناعاً يحدّ من وصول الأكسجين إلى رئتيه، كما هو الحال في مرتفعات هملايا. تبدأ الرحلة في لوكالا على بعد 140 كيلومتراً من شرق كاتماندو، قبل البدء بالصعود إلى المخيم الذي ينطلق منه المتسلقون إلى قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم.

ويقول سكوت دولان، «لا أعرف كيف ستكون الأمور، لا شكّ أن هناك مسالك لا يمكن اجتيازها بالكرسيّ النقال، سيتعيّن عليّ أن أنزل عنها واستخدم اليدين، وقد يكون ذلك أصعب ما في الرحلة، آمل ألا أصاب بدوار الجبال».