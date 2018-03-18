«سنابتشات» تعتذر عن لعبة «تصفع» ريهانا



تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 واشنطن (أ ف ب) قدّم تطبيق «سنابتشات» اعتذاره من المغنية الأميركية ريهانا بعدما نشر إعلاناً عن لعبة يمكن للاعب فيها أن يصفع صورة لها، فيما دعت المغنية التي عنفّها صديقها السابق إلى مقاطعة التطبيق. وتعرض اللعبة إمكانية «صفع ريهانا»، أو «ضرب كريس براون» الذي اعتدى عليها بالضرب عندما كانا على علاقة وحكم عليه في العام 2009 بمئة و80 يوماً من أعمال الخدمة العامة بسبب ذلك. وأدى ذلك إلى إلغاء المغنيّة مشاركتها في جوائز «غرامي» في ذاك العام. وأصدرت «سنابتشات» بيانا الخميس قالت فيه إن خطأ داخلياً أدى إلى نشر الإعلان رغم أنه «ينتهك سياستنا الإعلانية». وأضافت: «قمنا على الفور بحذف الإعلان حين أدركنا الأمر، ونحن آسفون لحدوث ذلك». في المقابل، دعت المغنية محبيها إلى حذف تطبيق «سنابتشات».