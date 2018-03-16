لوحات تخدش وتشوّه

محمد نجيم (الرباط)
يواصل الفنان التشكيلي المغربي ماحي بين بين، في معرضه المنظم في مراكش، استحضار قلق الذات، وبؤس المصير الإنساني وتيهه وبؤسه وتشظِّيه، وصراعه مع نفسه ومع الآخر، بلوحات قوية تقوم على بث الصدمة الجمالية في نفس المتلقي.
فبأسلوب متفرد لا تخطئه عين العارف بخريطة الفن التشكيلي المغربي، يقدم بين بين لوحات تحتفظ ببصمتها التي انْحَفَرت وتجذَرت بعمقٍ وقوة في أسلوبه، ومنحته العناصر الفنية، ورؤيته الفلسفية التي تميز أعماله عن سواها من اللوحات التي تعرض على طول السنة، في أروقة ومعارض المملكة المغربية.
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إنها لوحات نابعة من مصير الإنسان الذي فقد بوصلة العقل والإنسانية والبراءة، تكشف عن مأساته في مزيج فني يراوح بين التشخيص والتجريد، وهي لوحات تكاد تقربنا من منهج فنان التعبيرية الاجتماعية الألماني الشهير ماكس بيكمان.
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