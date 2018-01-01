ترشيح طاقم تحكيم إماراتي لإدارة «قمة» الأهلي والزمالك

القاهرة (الاتحاد)

يدرس اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة المقترح الذي تقدم به عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الحكام، بشأن تعيين طاقم حكام عربي، وتحديداً من الإمارات، لإدارة مباراة القمة والتي تجمع بين الزمالك والأهلي يوم 8 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولي في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويضغط عصام عبد الفتاح ليحصل على موافقة بتعيين طاقم حكام من الإمارات لإدارة القمة، على غرار تعيين طاقم حكام إماراتي آخر بقيادة الدولي محمد عبد الله والمرشح لإدارة مباريات بطولة كأس العالم في روسيا، لإدارة مباراة السوبر والذي يجمع بين الأهلي بطل الدوري والكأس، والمصري البورسعيدي، وصيف الكأس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين يوم 12 يناير الجاري.

وأكد عبد الفتاح لإدارة الاتحاد أنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي يجب الاستفادة منه في الفترة المقبلة، وتعيين حكم إماراتي لإدارة لقاء القمة، مؤكداً أن الفريقين لن يعترضا على تواجد الحكم الإماراتي في هذا اللقاء.

ويدرس مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، فكرة تعيين حكم إماراتي لإدارة القمة، وفي ذات الوقت طلب من عصام عبد الفتاح ضرورة فتح باب التفاوض مع اتحادات أوروبية أخرى لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة القمة تجنباً للأزمات مع القطبين.