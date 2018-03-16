سفيرنا في السعودية: فخورون باختيار الإمارات ضيف شرف «الرياض الدولي للكتاب»

الرياض (وام)

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أن اختيار الإمارات لتكون ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام فخر كبير لدولة الإمارات، ومصدر اعتزاز يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخصوصاً في المجال الثقافي.

ورفع الشيخ شخبوط خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنح دولة الإمارات الفرصة بالمشاركة كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يمثل منصة ثقافية وفكرية رائدة في المنطقة حيث يتوج هذا المعرض جهود المملكة في التواصل الثقافي مع العالم الإسلامي والعربي، ويؤكد دورها في الاهتمام بالثقافة والمثقفين والمفكرين والمبدعين. وقال الشيخ شخبوط في تصريح لوكالة أنباء الامارات «وام»: «نحن في غاية السعادة والفخر للمشاركة في هذا المحفل الثقافي المهم واستضافة الإمارات ضيف شرق المعرض يؤكد عمق العلاقات والمحبة بين قيادات وشعبي البلدين». وأضاف أن معرض الرياض الدولي للكتاب يعد منصة رائدة لتثقيف وتعليم أطياف المجتمع كافة، وهذا يدل على اهتمام المملكة بتحفيز الشباب على القراءة والتعلم حتى يكونوا جيلاً واعداً ومثقفاً، مثنياً على اختيار عنوان الدورة الحالية للمعرض «الكتاب.. مستقبل التحول».

وكان الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة، زار جناح الإمارات في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتجول فيه وطالب مسؤولي المؤسسات المشاركة في الجناح بضرورة إبراز الإرث التاريخي الكبير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفال وتثقيف الشعوب به، مؤكداً أن السفارة وفرت كل الإمكانيات والتسهيلات لضمان المشاركة المتميزة للدولة في المعرض بما يليق بدولة الإمارات ومكانتها الثقافية والحضارية في المنطقة والعالم.