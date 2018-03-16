«ليلك ضحى»: سؤال الحب والحرب

إبراهيم الملا (الشارقة)

من يحرس الوجد، من يعتني بالعاشقين، من يروي الورد، ويهدي الحائرين، من ينزع الشوك من الشوق، من لكل هذا الوجع، والأنين طويل، والليل ثقيل، من يكتب الحب قصيدة، والذئاب على أبوابنا واقفة، وقلوبنا راجفة، وحصادنا أنياب وخراب.

هكذا يأخذنا عرض «ليلك ضحى» للمخرج والمؤلف غنّام غنّام -ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام الشارقة المسرحية- إلى فضاء شاسع، تنهدم فيه الثنائيات المتنافرة، ثم تلتحم، وتفترق، تتعانق وتتقاتل، وبين هبّات العطر ورائحة البارود، بين صوت الموسيقا وضجيج الرصاص يكبر السؤال ويصرخ فينا: إلى متى نذبل والمحبة باسقة، إلى متى نكره بعضنا وما يجمعنا أكثر مما يمزقنا.

سؤال مؤلم وفضّاح سيتردد صداه في أرض الحكاية، في صحرائها، وبساتينها، في الماضي والراهن، والقادم، في سينوغرافيا أليفة يؤسس لها العرض بانصياع كامل لذاكرة غنام غنام نفسه، لسيرته، ومكاشفاته، وتجلياته أيضاً، راصداً من خلال وعي عميق، ما صنعه انهزامنا الداخلي أمام كارثة رضعت ببطء من حليب أسود، ومن أفكار معتمة حسبناها وهماً وجنوناً واختلالات طارئة.

يستند عرض «ليلك ضحى» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة على جمع المتضادات وهي في أوج احتدامها، حيث تشتبك رهافة الحب مع ضراوة الحرب، وتتقاطع نسائم العشق ومريديه، مع عواصف الغلظة وصنّاعها، انطلاقاً من تلك العلاقة الآسرة بين ليلك (الفنانة علياء المناعي) وبين ضحى (الفنان رائد الدالاتي) عندما يتفق العاشقان على شغف يجمعها وهو الفن، فليلك مدرسة موسيقا، وضحى مدرس أداء مسرحي، تضطر ليلك للذهاب مع ضحي بعد زواجهما إلى حيث يسكن، هناك في قرية «تلة القمح» حيث ينبت الجهل وتينع بذور التطرف الديني، وكأنها قرية موعودة بسنابل جارحة، تنتظر الوقت المناسب كي تفجّر أمواسها وسكاكينها في الجميع. تعترض والدة ليلك (الفنانة آلاء شاكر) على هذا الزواج بداية، لأنه يبعدها عن ابنتها مسافة 500 كيلومتر، ويبعدها أيضاً عن ترف اعتادته ابنتها في المدينة، لكن الحب الجامع بين العاشقين يذوّب المسافات ويلغيها.