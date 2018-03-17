القاسمي وماكرون يزوران جناح الشارقة في «باريس للكتاب»

باريس (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليلة يوم أمس الأول الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، فخامة الرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال زيارته جناح الشارقة المشارك في معرض كتاب باريس.

وتجول الرئيس الفرنسي، يرافقه حاكم الشارقة، في جناح الإمارة التي حلت ضيفاً مميزاً في الدورة الحالية من المعرض، تقديراً لمساهماتها ومبادراتها في دعم الثقافة والمثقفين في الوطن العربي والإسلامي، وجهودها في دعم الترجمة، ومن بينها الترجمة إلى اللغة الفرنسية.

وتعرف الرئيس الفرنسي من سموه على أبرز المؤسسات والجهات الداعمة للكتاب والكُتاب في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص، كما بيّن له سموه دور الشارقة الرائد في خدمة المجتمع، وجعله أقرب للكتاب، من خلال مبادراتها المختلفة.

وتفضل حاكم الشارقة بإهداء الرئيس الفرنسي، عدداً من إصدارات سموه التاريخية، وأعماله الأدبية المترجمة إلى اللغة الفرنسية.