مونتيلا.. رب ضارة نافعة!

علي الزعابي (أبوظبي)

«رب ضارة نافعة»، هذا ما يمكن أن يطلق على حكاية المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي اشبيلية الإسباني، الذي كان قد بدأ عهداً جديداً مع نادي ميلان الإيطالي منذ عام تقريباً، في فترة انتعشت فيها خزائن نادي مدينة الموضة والفن، وأصبح مملوكاً لشركة صينية واعدة وطموحة، ضخت الملايين في خزينة الفريق في خطة مدروسة، هدفها إعادة هيبة المارد الأحمر أولاً والأمجاد الذهبية الأوروبية لاحقاً، فأبرم ميلان صفقات من العيار الثقيل، وعزز صفوفه متمسكاً ببعض اللاعبين المميزين من الحرس القديم مع ضم عناصر شابة من ذوي الكفاءة العالية، ووصل عدد صفقات الفريق في الصيف إلى 10 لاعبين ، حتى أن صحف إيطاليا رشحت الميلان لمنافسة اليوفي على البطولة.

بدأت بطولة الدوري وجرت الرياح بما لا تشتهي سفن مونتيلا، نتائج سلبية وتغييرات كثيرة في خطة اللعب، لم يجد الرجل التوليفة المناسبة، حيث إن التعاقد مع 10 لاعبين جدد يحتاج بعض الوقت لتحقيق الانسجام والتناغم، فتراجع مونتيلا مع فريقه إلى المركز السابع في جدول الترتيب، محققاً 6 انتصارات وتعادلين و6 خسائر، وعلى الرغم من تصدره لمجموعته الأوروبية في بطولة الدوري الأوروبي إلا أن إدارة ميلان اعتبرته مسؤولاً عن عدم تحقيق الطموحات، وتمت إقالته، وواجه انتقادات كثيرة من الإعلام الذي اتهمه بأنه وراء تراجع نتائج الفريق، ليتم تكليف مدرب الشباب جينارو جاتوزو ما تبقى من الموسم.

بعد أسابيع قليلة طلب نادي إشبيلية الإسباني ود مونتيلا بعد أن أقال هو الآخر مدربه الأرجنتيني أدواردو بريزو بسبب سوء النتائج، قبل مونتيلا المهمة بشجاعة وبالرغم من النتائج المهزوزة التي حققها في بداية مشواره ببطولة الدوري إلا أنه تمكن من إقصاء اتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ومن بعده واجه ليجانيس في نصف النهائي، وانتصر ليضرب موعداً مع برشلونة في نهائي البطولة، ولم يقف طموح المدرب عند ذلك، بل أنه تمكن من إقصاء مانشستر يونايتد بقيادة الخبير جوزيه مورينهو من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في أولى مباريات المدرب في هذه البطولة، محققاً رقماً جديداً للنادي الأندلسي بالوصول إلى ربع نهائي البطولة بعد 60 عاماً من الغياب، وفي المقابل خرج أي سي ميلان من دور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي على يد أرسنال، وما بين الدوري الأوروبي ودوري الأبطال يمكن القول إن مونتيلا ينطبق عليه تماماً المثل القائل «رب ضارة نافعة».