مونتيلا.. رب ضارة نافعة!

علي الزعابي (أبوظبي)
«رب ضارة نافعة»، هذا ما يمكن أن يطلق على حكاية المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي اشبيلية الإسباني، الذي كان قد بدأ عهداً جديداً مع نادي ميلان الإيطالي منذ عام تقريباً، في فترة انتعشت فيها خزائن نادي مدينة الموضة والفن، وأصبح مملوكاً لشركة صينية واعدة وطموحة، ضخت الملايين في خزينة الفريق في خطة مدروسة، هدفها إعادة هيبة المارد الأحمر أولاً والأمجاد الذهبية الأوروبية لاحقاً، فأبرم ميلان صفقات من العيار الثقيل، وعزز صفوفه متمسكاً ببعض اللاعبين المميزين من الحرس القديم مع ضم عناصر شابة من ذوي الكفاءة العالية، ووصل عدد صفقات الفريق في الصيف إلى 10 لاعبين ، حتى أن صحف إيطاليا رشحت الميلان لمنافسة اليوفي على البطولة.
بدأت بطولة الدوري وجرت الرياح بما لا تشتهي سفن مونتيلا، نتائج سلبية وتغييرات كثيرة في خطة اللعب، لم يجد الرجل التوليفة المناسبة، حيث إن التعاقد مع 10 لاعبين جدد يحتاج بعض الوقت لتحقيق الانسجام والتناغم، فتراجع مونتيلا مع فريقه إلى المركز السابع في جدول الترتيب، محققاً 6 انتصارات وتعادلين و6 خسائر، وعلى الرغم من تصدره لمجموعته الأوروبية في بطولة الدوري الأوروبي إلا أن إدارة ميلان اعتبرته مسؤولاً عن عدم تحقيق الطموحات، وتمت إقالته، وواجه انتقادات كثيرة من الإعلام الذي اتهمه بأنه وراء تراجع نتائج الفريق، ليتم تكليف مدرب الشباب جينارو جاتوزو ما تبقى من الموسم.
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