حملت النسخة الثامنة لبطولة كأس العالم 1966 حكايات مثيرة للجدل، حتى قبل أن تنطلق المباريات، حيث سرق كأس جول ريميه قبل ثلاثة أشهر من الانطلاقة، وتم العثور عليه فيما بعد بواسطة أحد الكلاب، وكانت هناك مقاطعة كبيرة للبطولة، شملت المنتخبات الآسيوية والأفريقية، التي رفضت نظام التصفيات الذي اعتمده الاتحاد الدولي بمنح القارتين نصف مقعد لكل منهما، بالإضافة إلى منافستهم مع بعضهم بعضاً، أي أنه سيشارك ممثلاً وحيداً عن آسيا أو أفريقيا، غير أن المنتخب الكوري الشمالي لم يهتم بموقف المقاطعين، وشارك في البطولة، وحقق مفاجأة كبيرة بالفوز على المنتخب الإيطالي، وكان من المقرر مشاركة المنتخب المغربي في التصفيات إلا أنه رفض الذهاب إلى بريطانيا، رفضا للسياسة الاستعمارية التي تتبعها بريطانيا، كما شهدت النسخة الثامنة تألق لاعبين عدة، كالنجم البرتغالي ذي الأصول الموزمبيقية اوزيبيو، بجانب النجم الإنجليزي الأسطوري بوبي تشارلتون، والأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور.

وبرغم مقاطعة بريطانيا وإنجلترا بوجه الخصوص لبطولات كأس العالم في بدايتها بسبب الغرور الذي كانت تتأمل به دول بريطانيا العظمى باعتبارها مهد كرة القدم عليها، إلا أنها عادت للمشاركة بعد ذلك، وسقطت كل الخلافات ما بين الاتحاد الانجليزي ونظيره الدولي، وفي عام 1963، كان الاتحاد الانجليزي يحتفل بمئوية تأسيسه، فمنحه الفيفا حق استضافة بطولة 1966 بعد منافسة قوية مع ألمانيا وإسبانيا.

شارك 70 منتخباً في تصفيات مونديال 66، وتأهل 16 منتخباً بعد منح أوروبا 10 مقاعد، بما فيها البلد المضيف، و4 مقاعد لأميركا الجنوبية، ومقعد لأميركا الشمالية والكاريبي، بالإضافة إلى المقعد الأخير، الذي نالته كوريا الشمالية، وشهدت البطولة تنافساً ساخناً على الرغم من قلة الأهداف بسبب الاعتماد على الخطط الدفاعية والتخلي عن الاندفاع الهجومي.

وفي المباراة النهائية نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق المفاجأة ونيل اللقب أمام منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2، بحضور الملكة اليزبيث التي توجت الأبطال، وشهد النهائي رقماً جديداً لم يتم تحطيمه حتى الآن، عندما نجح المهاجم جيوف هورست في تسجيل أول هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم.