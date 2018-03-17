«الدراجات» يجهز لسباق استثنائي احتفالاً بـ «عام زايد»

عماد النمر (الشارقة)

قررت لجنة المنتخبات في اتحاد الدراجات، مشاركة كافة لاعبي المنتخبات بقيادة النجم القاري يوسف محمد ميرزا في سباق عام زايد للدراجات، الذي ينظمه الاتحاد يوم الجمعة المقبل، برعاية هيئة الصحة بدبي، وذلك مشاركة منها في الوجود مع نجوم اللعبة من الأندية والهواة المواطنين والأجانب والمحترفين والعديد من نجوم اللعبة في دول مجلس التعاون، الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة.

وتشهد عملية التسجيل للراغبين في المشاركة إقبالاً كبيراً من أبناء الوطن وأبناء الجاليات العربية والأجنبية، في إطار حرص الجميع على المشاركة في هذه الاحتفالية الرياضية والجماهيرية، للتعبير عن الحب والوفاء لزايد الخير، والتفاعل بصدق مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن يكون عام 2018 عام زايد.

ويقام السباق في السادسة من صباح يوم الجمعة المقبل في حديقة مشرف بالخوانيج، وتبلغ مسافته 60 كم، ومن المنتظر أن يكون بمثابة تظاهرة رياضية معبرة عن مكانة زايد الخير في قلوب الجميع، وتعمل كافة لجان اتحاد الدراجات بشكل مكثف للإعداد للسباق، الذي يعد من أهم سباقات الموسم، لأنه يقام في مناسبة غالية، وضمن برنامج الاحتفالات بعام زايد، ويتابع الاستعدادات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في إطار الحرص على خروج السباق في أزهى صورة ويحقق كل الأهداف المرجوة من تنظيمه..

وأعرب أسامة الشعفار، رئيس اتحاد الدراجات، عن سعادته بمشاركة أسرة الدراجات في هذه المبادرة الطيبة والغالية على قلوب أبناء الإمارات، وكل من يعيش على أرضها الطيبة، مشيداً بالإقبال الكبير من جميع فئات المجتمع للمشاركة في السباق، وأكد أن الاتحاد سخر كل إمكاناته لكي يحقق السباق كل الأهداف، متمنياً أن يزيد عدد المشاركين، لاسيما أن الاتحاد حرص على مشاركة جميع الفئات من هواة ومحترفين، سواء من المواطنين أو الأجانب وفرق الأندية، بالإضافة إلى أصحاب الهمم ليكون السباق الأكبر والأهم والأكثر، تعبيراً عن الحب الكبير الذي يكنه الجميع لزايد الخير.

وقدم الشعفار الشكر لهيئة الصحة في دبي، بقيادة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، لرعايتها للسباق ومشاركتها الفعالة، وحرصها على دعم الأنشطة المجتمعية، ومواكبتها لاحتفالات عام زايد.