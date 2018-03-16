فاطمة الحوسني تحصد ذهبية الجلة في «عربية الأندية»

دبي (الاتحاد)

حصدت فاطمة الحوسني، لاعبة نادي شباب أهلي دبي لألعاب القوى، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة في اليوم الافتتاحي لبطولة عمان الدولية للأندية العربية لألعاب القوى للرجال والسيدات، والتي تختتم بالأردن غداً، بعد أن حققت مسافة قدرها 11.98 متراً على ميدان مدينة أربد التي شهدت مسابقة دفع الجلة فقط، وتشارك في البطولة هناك مجموعة من الأندية العربية بالجزائر ومصر والأردن وفلسطين والعراق وتونس ولبنان، علاوة على نادي شباب أهلي دبي ممثلاً للإمارات.

على جانب آخر، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى اجتماعها العادي مساء اليوم، بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، لمناقشة عدد من البنود المهمة التي يتضمنها جدول الأعمال المرسل إلى الأندية، فيما قرر الاتحاد غلق الاجتماع واقتصاره على ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 21 نادياً، علاوة على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، من دون حضور إعلامي. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق لـ «العمومية»، « مارس 2017»، والتصديق على التقرير المالي لعام 2017، وهو الذي اعترض عليه بعض أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مناقشة والتصديق على التقارير الإدارية والفنية والمقترحات التي تقدمت بها الأندية. ويعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور 50٪ + نادي واحد من أعضاء الجمعية العمومية، بما يعني أن حضور 12 نادياً فما أكثر من الأندية الأعضاء يعد صحيحاً، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ساعة واحدة فقط، ويعتبر صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء.