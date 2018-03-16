تأهل 67 رامياً للأدوار النهائية لبطولة فزاع لرماية الستكون

دبي (الاتحاد)

تأهل 67 رامياً إلى الأدوار النهائية من بطولة فزاع الثامنة عشرة للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية، بمشاركة 1300 متسابق من مواطني الدولة، وسلطنة عمان والسعودية والكويت.

وتأهل في فئة الناشئين أفضل 20 رامياً، وأفضل 25 رامياً في فئة الرجال، فيما سيكون الموعد على حسم المركز الأول في فئة كبار السن عبر إقامة جولة فاصلة لكسر التعادل وتحديد البطل اليوم.

كما تأهل 22 مشاركاً يمثلون 11 فريقاً إلى نهائيات بطولة إسقاط الصحون، التي شارك فيها نحو 90 رامياً، تم توزيعهم على فرق ثنائية، حيث تقام منافسات هذه الفئة عبر تواجد راميين في كل فريق يتنافسان مع فريق آخر، من أجل إسقاط الصحون بالطلقات النارية في أسرع زمن ممكن، قبل أن ينجح الفريق الآخر بإنجاز المهمة.

وانطلقت التصفيات وسط حماس كبير، نظراً لما تحظى به هذه الفئة من شعبية جماهيرية، وتشجيع لكل فريق من أجل التفوق على الفريق الآخر، حتى اكتملت قائمة المتأهلين الذين سيكونون على الموعد للمضي قدماً نحو منصة التتويج.