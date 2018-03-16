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1300 متسابق في التصفيات

تأهل 67 رامياً للأدوار النهائية لبطولة فزاع لرماية الستكون
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تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018

دبي (الاتحاد)

تأهل 67 رامياً إلى الأدوار النهائية من بطولة فزاع الثامنة عشرة للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية، بمشاركة 1300 متسابق من مواطني الدولة، وسلطنة عمان والسعودية والكويت.

وتأهل في فئة الناشئين أفضل 20 رامياً، وأفضل 25 رامياً في فئة الرجال، فيما سيكون الموعد على حسم المركز الأول في فئة كبار السن عبر إقامة جولة فاصلة لكسر التعادل وتحديد البطل اليوم.

كما تأهل 22 مشاركاً يمثلون 11 فريقاً إلى نهائيات بطولة إسقاط الصحون، التي شارك فيها نحو 90 رامياً، تم توزيعهم على فرق ثنائية، حيث تقام منافسات هذه الفئة عبر تواجد راميين في كل فريق يتنافسان مع فريق آخر، من أجل إسقاط الصحون بالطلقات النارية في أسرع زمن ممكن، قبل أن ينجح الفريق الآخر بإنجاز المهمة.

وانطلقت التصفيات وسط حماس كبير، نظراً لما تحظى به هذه الفئة من شعبية جماهيرية، وتشجيع لكل فريق من أجل التفوق على الفريق الآخر، حتى اكتملت قائمة المتأهلين الذين سيكونون على الموعد للمضي قدماً نحو منصة التتويج.

وقال عوف بن خصيب العوفي الذي يعود للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي برفقة زميله يونس السيابي: مستوى التنافس أقوى هذا العام نظراً لمشاركة أفضل الرماة، خصوصاً القادمين من سلطنة عمان، وقمنا بالتدريبات طوال الأشهر الماضية، وندرك أن الجميع يتطلع للتفوق علينا وإقصائنا بوصفنا حاملي اللقب، لكن هذا الأمر لا يضع علينا أي ضغوطات لكنه يزيدنا إصراراً للفوز مرة أخرى. ... المزيد
     
 

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