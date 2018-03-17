جودو الفجيرة يعتذر عن «البطولة العربية»

الفجيرة (الاتحاد)

اعتذر فريق الفجيرة عن المشاركة في فعاليات بطولة الأندية العربية للأندية الأبطال الـ 13 للرجال، والـ 5 للشباب، والـ 4 للسيدات والشابات والبطولة المفتوحة الـ 9 للكاتا، التي تفتتح مساء اليوم بالقاهرة، وتستمر حتى 21 مارس الحالي على ملاعب الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وأكد موح الموح المدير الفني لفريق الفجيرة للفنون القتالية للجودو، أن ناديه خاطب عبد الفتاح القيسي، الأمين العام للاتحاد العربي للجودو لتأكيد رغبة المشاركة، إلا أن الاتحاد العربي لم يرسل تأشيرات دخول الجهاز الفني للفريق للمشاركة باسم جودو الإمارات، بجانب مشاركة فريق الكاتا بالنادي، بالرغم من التجهيزات الإدارية والفنية التي سخرتها إدارة النادي للبعثة، للظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس اسم رياضة الإمارات خلال تلك التظاهرة العربية، التي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 30 فريقاً من الفرق العربية الأبطال. وأضاف: التأخير من جانب الاتحاد العربي أضاع فرصة مشاركة جودو الفجيرة في البطولة الدولية المفتوحة، التي كان مقررا لها في ألمانيا، اعتباراً من 24 مارس الحالي، بعد أن فضل النادي المشاركة العربية على الدولية، مشيراً إلى أن النادي سيخاطب اتحاد المصارعة والجودو لتوضيح ما تعرض له من إهدار الجهود والتجهيزات، وحرصه على إتاحة الفرصة للاعبين الذين حققوا العديد من الألقاب هذا الموسم، لتكون تلك المشاركة فرصة لتكريمهم وعكس مستواهم والاحتكاك أمام مستويات متقدمة مع مختلف مدارس الجودو العربية.