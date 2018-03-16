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تعافى بدنياً وذهنياً من ضغوط الموسم

سيتي ينهي معسكره الناجح في أبوظبي بـ 5 فوائد

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تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018

محمد حامد (أبوظبي)

حقق ماشستر سيتي جميع الفوائد الممكنة في معسكر التدريبي في أبوظبي، والذي استمر لعدة أيام، وعلى رأس هذه المكاسب التعافي ذهنياً وبدنياً من ضغوط المنافسة على البطولات كافة، والاستمتاع بأجواء جديدة تتسم بالدفء، وكذلك استعاد الفريق عناصره المصابة، والدفع بوجوه شابة في التدريبات، حيث يتمسك بيب جوارديولا بتجديد دماء الفريق دائماً، على الرغم من أن التشكيلة الأساسية عامرة بالوجوه الشابة، والأهم من ذلك إعادة شحن الفريق نفسياً لحسم بطولات الموسم، فقد شعر اللاعبون أن أبوظبي هي وطن الإدارة الملهمة التي نجحت في بناء فريق، ونقله من مناطق الوسط في جدول ترتيب البريميرليج إلى مصاف الأبطال.

وفضلاً عن ذلك، فقد أدرك اللاعبون أنه يتعين عليهم العودة إلى أبوظبي نهاية العام الجاري، ليس من أجل الدخول في معسكر تدريبي هذه المرة، بل من أجل تمثيل أوروبا في مونديال الأندية بعد تحقيق الحلم الكبير بالتتويج بدوري الأبطال، وهو حلم لن يتحقق بسهولة، في ظل إصرار عمالقة القارة الريال والبارسا والبايرن واليوفي، وغيرهم على التتويج باللقب القاري، وعقب نهاية المعسكر يطير نجوم سيتي إلى مختلف دول وقارات العالم للإنضمام إلى منتخباتهم في العطلة الدولية، أو ما يسمى بـ«فيفا داي»، حيث تضم تشكيلة سيتي أهم عناصر منتخبات بلجيكا وإنجلترا والبرازيل والأرجنتين وغيرها من منتخبات العالم.

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التعافي من الضغوط

بعد خوضه واحداً من أنجح مواسمه على مستوى تحقيق النتائج الجيدة، وتقديم العروض المبهرة، كان لزاماً على بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي استغلال الفرصة للهروب بفريقه من الأجواء الضاغطة نفسياً وذهنياً، والتي يواجهها في مانشستر وفي إنجلترا بشكل عام، والقدوم إلى أبوظبي عدة أيام من أجل التدريب بعيداً عن هذه الضغوط، واستعادة الحالة الذهنية الجيدة للاعبين، وهو ما تحقق فعلياً على مدار الأيام الماضية، فقد بدأ نجوم سيتي في أفضل حالة ممكنة أثناء المعسكر التدريبي في أبوظبي، وهو الأمر الذي يتضح في أداء اللاعبين خلال التدريبات وقبلها وبعدها، حيث الاستمتاع بأجواء أبوظبي. ... المزيد
     
 

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