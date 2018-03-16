سيلفا: نتطلع لحسم «البريميرليج» أمام يونايتد

أبوظبي (الاتحاد)

جذب بيرناردو سيلفا، نجم مان سيتي الأنظار في أبوظبي، خلال وجوده مع فريقه في معسكره التدريبي، فقد كانت وسائل الإعلام حريصة على التحدث معه بعد أن ظهر بصورة رائعة في أول مواسمه مع سيتي، وأثبت أن بيب جوارديولا كان محقاً في جلبه من صفوف موناكو الفرنسي الصيف الماضي، فقد شارك في 44 مباراة مع البلو مون في مختلف البطولات، وهو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات، حيث يصنع الفارق بتمريراته السحرية، وأهدافه المؤثرة كذلك، ليبرهن على قدرته بأن يكون أحد أسحلة المستقبل في مشروع مان سيتي الكبير، خاصة أن النجم البرتغالي لم يتجاوز 23 عاماً.

سيلفا أكد خلال وجوده في معسكر مان سيتي في أبوظبي، أن أجواء المعسكر رائعة على المستويات كافة، فالمكان أكثر من مذهل على حد تعبيره، والإمكانات والتسهيلات التدريبية منحت فريقه الفرصة للتدريب عدة أيام بصورة مثالية، وعن حسم لقب الدوري الإنجليزي قال:«بالطبع نريد إنهاء الأمور سريعاً، لكي نتفرغ لبقية المنافسات وخاصة دوري الأبطال، لقد كان موسماً إستثنائياً بالنسبة لنا في البريميرليج، ونحن الأحق باللقب، سوف نفعل كل شيء لضمان اللقب في أسرع وقت ممكن، وبالطبع الفرصة سانحة لتتويج تاريخي أمام المنافس الكبير مان يونايتد، مثل هذه الأمور تعني الكثير بالنسبة للجماهير، خاصة أن هناك تاريخاً تنافسياً بين الفريقين لوقوعهما في مدينة مانشستر، الآن لدينا فرصة لحسم الدوري أمام جماهيرنا وعلى حساب اليونايتد، لكي نسعد جماهيرنا».

وتابع النجم البرتغالي:«الجميع يتحدثون الآن عن قدرتنا على تحقيق أرقام قياسية بعد الفوز بالدوري، سواء فيما يتعلق بعدد الأهداف أو النقاط أو غيرها، بالنسبة لنا المهم هو حسم اللقب أولاً، ومن الرائع أن نحقق البطولة بالأرقام القياسية، نحن مان سيتي، وعلينا الفوز في كل مباراة، وتقديم كرة قدم جذابة، والتحكم في إيقاع أي مواجهة، تلك هي الطريقة التي يراها جوارديولا، وقد فرض أسلوبه على الجميع، سواء مع برشلونة أو بايرن ميونيخ، وكذلك مع مان سيتي».

ولم يتردد سيلفا في الكشف عن سر توهج سيتي، فقال إن فلسفة جوارديولا، وكذلك تألق الفريق بشكل عام ودي بروين على وجه التحديد من أهم عوامل ظهور الفريق بهذه الصورة، مضيفاً:«دي بروين بالطبع الأقرب للقب أفضل لاعب في البريميرليج، لقد ظهر بصورة باهرة، فهو يسجل ويصنع الأهداف، ويقوم بأدوار دفاعية في منتصف الملعب، أعتقد أن جوارديولا أعاد اكتشاف هذا اللاعب من جديد، ليصبح واحداً من أفضل نجوم كرة القدم في العالم».

وعن حظوظ منتخب بلاده في الفوز بالمونديال، قال إن المهمة تبدو صعبة، فهناك منتخبات قوية لديها نفس الطموح، وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا، ولكنه لم يستبعد منتخب بلاده من هذا السباق قائلاً:«لم لا نفوز بكأس العالم؟ لدينا منتخب متوج ببطولة أمم أوروبا، لدينا كريستيانو رونالدو المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم، وفي صفوف منتخبنا عناصر أخرى مؤثرة، ولكن هناك منتخبات قوية مرشحة للفوز بكأس العالم أيضاً، على رأسها البرازيل وألمانيا والأرجنتين وكذلك إسبانيا».