الظفرة والوصل «الانتصار هو الشعار»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

لم يعد مقبولاً أن تتواصل العروض السيئة للفريقين، خاصة على صعيد الدوري، يكفي أن الظفرة الذي يعاني من «الموقف الحرج» لم يتذوق طعم الفوز إلا مرتين، والوصل غابت عنه الانتصارات في الجولات الأربع الأخيرة.

من هذا المنطلق فإن لقاء اليوم بين الظفرة والوصل شعاره التخلص من النتائج السلبية، وأصبحت مسيرة صاحب الأرض لا تحتمل المزيد من «الصدمات» التي دفعته إلى احتلال المركز الأخير، وفي المقابل فإن «الإمبراطور» لا يريد التفريط في أحد مراكز التأهيل آسيوياً.

واستغل الظفرة فترة التوقف لترتيب أوراقه الفنية بالشكل الأمثل، لتجاوز آثار الخسارة أمام عجمان 1 - 3 في الجولة الماضية، والتي كان لها المردود السلبي على طموحات الفريق، وشهدت الأيام الماضية التركيز على المصابين، وبالتحديد المهاجم البرازيلي ألميدا المنتظر أن يتواجد في التشكيلة الأساسية، وخاض الوصل 3 مواجهات من العيار الثقيل، بواقع مباراتين أمام بيروزي بدوري أبطال آسيا، وخسرهما 0-2 و0-1 وواحدة أمام شباب الأهلي دبي بكأس الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي، ومن هنا يبدو أن «الأصفر» المرهق على موعد مع مواجهة صعبة أمام الظفرة الذي ينعم بالراحة.