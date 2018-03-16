ميليشيات الحوثي في حيس وبيحان.. دراما القتل والدمار وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ماجد عبد الله وعلي سالم (الحديدة، شبوة)

منذ اجتياح جماعة الحوثي الانقلابية العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014 وبسط نفوذهم على المحافظات واحدة تلو الأخرى عبر حرب ظالمة وغاشمة، كانت هناك حرب خفية تدار، ولكن للإضرار بأقوات البسطاء الذين يسعون لتأمين لقمة عيشهم.

في الساحل الغربي يحكي الأهالي قصصا بشعة ارتكبتها الميليشيات أثناء سيطرتهم على المناطق والمدن والقرى هناك، تهجير قسري ونهب للممتلكات واختطافات وأعمال قتل وتدمير المزارع وتفخيخ البر والبحر، وصولاً إلى استخدام الأهالي دروعاً بشرية.

في حيس، يروي المواطنون معاناتهم قبل تحريرهم من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي في مقدمتها القوات المسلحة الإماراتية، يقولون: «قامت الميليشيات بنشر عناصرها المسلحة أمام باب كل منزل من منازل المواطنين ووجهوا فوهات البنادق إلى نوافذ وشرفات المنازل كعلامة لإخلاء المناطق بالكامل من السكان بثيابهم فقط دون السماح لهم بأخذ أي غرض من منازلهم، ومن ثم تم تحويل بعض المنازل إلى معامل لتصنيع الألغام الفردية والآلية والعبوات الناسفة وصناعة المتفجرات، كما قامت بحفر أرضية بعض المنازل لتخزين تلك المتفجرات والألغام والعبوات التي تنتجها في المعامل التي يشرف عليها خبراء من إيران، كما استخدمت منازل أخرى في عقد الاجتماعات السرية للقيادات البارزة والميدانية خوفاً من استهدافهم من قبل مقاتلات التحالف العربي».

وأقدمت هذه العناصر الإرهابية على اعتقال العشرات من ملاك الأراضي الزراعية في الساحل الغربي وطرد العاملين فيها وضربهم بأعقاب البنادق، وتهديدهم بعدم العودة إلى العمل في هذه المزارع وإلا مصيرهم السجون المخفية، فيما توفي سبعة من ملاك هذه المزارع إثر تعذيبهم أثناء التحقيق في سجون الحوثيين بحجة التخابر مع الـ «دواعش»، وتلفيق التهم الباطلة لهم.