ميليشيات الحوثي في حيس وبيحان.. دراما القتل والدمار وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ماجد عبد الله وعلي سالم (الحديدة، شبوة)
منذ اجتياح جماعة الحوثي الانقلابية العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014 وبسط نفوذهم على المحافظات واحدة تلو الأخرى عبر حرب ظالمة وغاشمة، كانت هناك حرب خفية تدار، ولكن للإضرار بأقوات البسطاء الذين يسعون لتأمين لقمة عيشهم.
في الساحل الغربي يحكي الأهالي قصصا بشعة ارتكبتها الميليشيات أثناء سيطرتهم على المناطق والمدن والقرى هناك، تهجير قسري ونهب للممتلكات واختطافات وأعمال قتل وتدمير المزارع وتفخيخ البر والبحر، وصولاً إلى استخدام الأهالي دروعاً بشرية.
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وأقدمت هذه العناصر الإرهابية على اعتقال العشرات من ملاك الأراضي الزراعية في الساحل الغربي وطرد العاملين فيها وضربهم بأعقاب البنادق، وتهديدهم بعدم العودة إلى العمل في هذه المزارع وإلا مصيرهم السجون المخفية، فيما توفي سبعة من ملاك هذه المزارع إثر تعذيبهم أثناء التحقيق في سجون الحوثيين بحجة التخابر مع الـ «دواعش»، وتلفيق التهم الباطلة لهم.
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