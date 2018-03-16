رئيس جمهورية أرض الصومال: الإمارات تدعم التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في بلادنا

‫يوسف العربي (دبي)

أكد فخامة موسى عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال أن بلادة تتمتع بعلاقات تاريخية متميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور فاعل في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم فخامته الشكر لدولة الإمارات للدور الذي تقوم به على صعيد دعم الأمن والاستقرار والتنمية في أرض الصومال.

وقال فخامته، إن زيارته إلى الإمارات تأتي بصحبة 5 وزراء في حكومة أرض الصومال هم وزير الخارجية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التخطيط و التنمية، وزير الموارد المائية، ووزير الشؤون الدستورية، وذلك لعقد لقاءات مع أعضاء حكومة الإمارات.

وأضاف أنه التقى عقب وصوله العاصمة أبوظبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث ناقشا العديد من الأمور على مستوى الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين.