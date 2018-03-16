سامسونج تطرح جالاكسي اس 9 واس9 بالاس في جميع أنحاء العالم

سول (د ب ا)
طرحت شركة سامسونج للالكترونيات أمس، الهواتف الذكية جالاكسي اس 9، وجالاكسي اس 9 بالاس في 70 بلداً، مع احتمال تراجع الطلب عن سابقاتها بسبب الافتقار إلى ميزات جذب الانتباه.
وستكون سلسلة جالاكسي اس9 متاحة في الأسواق الرئيسة، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ودول أخرى، بحسب وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.
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وبحفاظها على معظم تصميم جالاكسي اس8، فإن الهواتف الذكية الجديدة نقلت جهاز استشعار بصمات الأصابع من الخلف إلى أسفل العدسة لتسهيل الوصول.
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ومع ذلك، فقد كان المستهلكون مترددين في الشراء، حيث لم ينظروا إلى هذه السمات المثيرة للاهتمام على أنها مثيرة بشكل كافٍ لحملهم على شراء جالاكسي اس9.
ولم تطرح سامسونج نتائج طلبات مسبقة لسلسلة اس 9 في كوريا الجنوبية، لكن مراقبي الصناعة يفترضون أن الرقم أقل، مقارنة مع هواتف اس8 واس8 بالاس في العام الماضي.