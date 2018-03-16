سامسونج تطرح جالاكسي اس 9 واس9 بالاس في جميع أنحاء العالم

سول (د ب ا)

طرحت شركة سامسونج للالكترونيات أمس، الهواتف الذكية جالاكسي اس 9، وجالاكسي اس 9 بالاس في 70 بلداً، مع احتمال تراجع الطلب عن سابقاتها بسبب الافتقار إلى ميزات جذب الانتباه.

وستكون سلسلة جالاكسي اس9 متاحة في الأسواق الرئيسة، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ودول أخرى، بحسب وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة، إنها تخطط لإطلاق الهاتف الذكي الجديد في 110 دول بنهاية هذا الشهر.

وبحفاظها على معظم تصميم جالاكسي اس8، فإن الهواتف الذكية الجديدة نقلت جهاز استشعار بصمات الأصابع من الخلف إلى أسفل العدسة لتسهيل الوصول.

من حيث الميزات الأخرى، تأتي الكاميرا الرئيسة لهاتف جالاكسي اس9 بفتحة متغيرة يمكنها التبديل تلقائيًا أو يدويًا بين اف 5ر1 واف 4ر2 ، كما أن فيديو الحركة البطيئة الفائق والرموز التعبيرية القائمة على الواقع المعزز هي أيضًا بعض الميزات الجديدة للهاتف.

ومع ذلك، فقد كان المستهلكون مترددين في الشراء، حيث لم ينظروا إلى هذه السمات المثيرة للاهتمام على أنها مثيرة بشكل كافٍ لحملهم على شراء جالاكسي اس9.

ولم تطرح سامسونج نتائج طلبات مسبقة لسلسلة اس 9 في كوريا الجنوبية، لكن مراقبي الصناعة يفترضون أن الرقم أقل، مقارنة مع هواتف اس8 واس8 بالاس في العام الماضي.