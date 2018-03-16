أغنى رجل في هونج كونج يتقاعد عن 89 عاماً

هونج كونج (د ب أ)

استقال لي كا-شينج، أغنى رجل في هونج كونج، من رئاسة امبراطورية المال والأعمال التي يمتلكها، أمس، لتنتقل مسؤولية الإدارة إلى نجله.

ذكرت صحيفة تشاينا مورنينج بوست أن لي 89 عاماً، أعلن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي أمس، حيث أعلنت أربع من شركاته، وهي سي كيه هاتشيسون وسي كيه أسيت القابضة وسي كيه إنفراستركتشر القابضة وباور أسيت القابضة، نتائجها السنوية لعام 2017، وأضاف التقرير أنه بحلول عيد ميلاده التسعين في يوليو المقبل، سيسلم قطب الأعمال رئاسة شركتين من الشركات لابنه الأكبر فيكتور.

حسب مجلة فوربس، يحتل لي الترتيب رقم 23 بين قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث تقدر ثروته بـ3ر35 مليار دولار.

وتفيد سيرته الذاتية الرسمية أن لي الملقب بـ«سوبرمان» في هونج كونج يشتهر ببدايته المتواضعة في جنوب الصين، حيث ترك المدرسة في عمر الثانية عشر لإعالة عائلته.وأسس فيما بعد شركة لتصنيع البلاستيك في هونج كونج عام 1950، واستخدمها لاحقاً لإقامة إمبراطورية عقارات، وأحد أكبر تكتلات الشركات في المدينة.