«أوبر» تبحث بيع تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى شركة «تويوتا»

طوكيو (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام يابانية، امس، أن شركة «أوبر» الأميركية تجري محادثات للبدء في بيع تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها إلى شركة «تويوتا موتور»، وتسعى الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها إلى تثبيت نظامها للقيادة من دون سائق في سيارات تويوتا «الميني فان»، وفقا لما ذكره موقع «نيكي آشيان ريفيو».

وقالت الصحيفة إن نائب رئيس شركة تويوتا، شيجيكي توموياما، وجيل برات المسؤول عن تطوير الذكاء الاصطناعي للشركة اجتمعا مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي، هذا الأسبوع في مركز أبحاث وتطوير الشركة في بيتسبرج.ويعالج نظام أوبر بشكل مركزي البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وتكنولوجيا قياس المسافات باستخدام نبضات الليزر، وفقًا لما ذكره رئيس فريق التقنيات المتقدمة في الشركة إريك ميهروفر.وتطور تويوتا تكنولوجيا خاصة بها للقيادة الذاتية، كما أن لديها خططاً للاستفادة من تكنولوجيا شركات أخرى، مثل أوبر وديدي تشوكسينج الصينية لتطوير المركبات لخدمات التنقل، حسبما أفادت «نيكي».