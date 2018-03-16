«مازيراتي» تكشف عن طرازات جديدة

كشفت مازيراتي النقاب عن طرازات جيبلي، وكواتروبورتي، وليفانتي بلون أسود في النسخة الـ88 من معرض جنيف للسيارات.

وتتميّز نسخة نريسيمو المصممة لطرازات جيبلي وكواتروبورتي وليفانتي - والمتاحة في نسخة غرانسبورت – بطابعها الأسود الذي يطغى على كل السيارة، حيث يبرز عامل التميز في تصميم السيارات الثلاث الخارجي بفضل الطلاء بلون الأسود الداكن.

ويتم دمج هذا مع تقليم من الكروم الأسود في الجزء العلوي من إطار الشبك الأمامي للسيارة وشعار الرمح ثلاثي الرؤوس، بالإضافة إلى فتحات الهواء الجانبية وغطاء حجرة الأمتعة وشعارات مازيراتي الأيقونية على أعمدة C وفي الجزء الخلفي من السيارة.

أما ألواح الشبك الأمامي ومقابض الأبواب ورؤوس العوادم وتقليم النوافذ، فهي تأتي بلون أسود حصري.

وتكتمل اللوحة في طرازي جيبلي وكاتروبورتي مع تقليم داكن للمصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED وخيار بين إطارات «أورانو» قياس 20 بوصة أو «تايتانو» قياس 21 بوصة باللون الأسود اللامع.