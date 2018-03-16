إطلاق سيارة «فيراري 488 بيستا»

تستعين سيّارة فيراري «488 بيستا» الجديدة التي أطلقت في معرض جنيف للسيارات بأقوى محرّك من ثماني أسطوانات. وتشكّل هذه السيارة طرازاً رياضياً من سلسلة سيّارات فيراري الخاصّة مع المستوى الأعلى حتّى اليوم في التكنولوجيا المنقولة من عالم السباقات.

ويعني اسم السيارة، «حلبة السباق» بالإيطالية، قد اختير خصيصاً ليشكّل دلالة على تاريخ فيراري العريق والفريد في عالم رياضة المحركات.

وعلى المستوى التقني، تتحلّى Ferrari 488 Pista بكلّ الخبرات التي راكمها طرازا «488 تشالنج، و«488 جي تي إي» على حلبات العالم، فعلى مدى أكثر من 25 سنة، نظّمت مارانيلّو بطولة الطراز الواحد الأرقى على الإطلاق، ألا وهي بطولة «تحدّي فيراري» التي يتبارز فيها أكثر من 100 سائق ضمن ثلاث مجموعات من السباقات القارّية.

ويضمّ محرّك السيارة الجديدة عدداً من الحلول المأخوذة من محرّك 488 Challenge مع زيادة القوّة إلى 720 حصاناً.

وأصبح المحرّك أخفّ وزناً الآن بفضل أذرع التوصيل الجديدة المصنوعة من التيتانيوم وحجرات امتلاء الهواء المصنوعة من ألياف الكربون.