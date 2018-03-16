يعتزم منتجو عقار مخّفض للكولسترول، باهظ الثمن، تقديم حسم على سعره يصل إلى 69%، مقابل أن توسع شركات التأمين نطاق استخدامه، بحيث يشمل مزيداً من المرضى.

وقالت شركتا «رجينيرون» و«سانوفي»: «إنهما تسعيان لإعادة التفاوض حول تعاقداتهما مع شركات التأمين لخفض سعر عقار «براليونت» إلى ما يتراوح بين 4.500 دولار إلى 8000 دولار سنوياً للمريض الواحد، بدلاً من السعر الحالي الذي يصل إلى 14.600 دولار سنوياً. ويستند السعر الجديد إلى تحليل أجرته مجموعة مستقلة غير هادفة للربح اسمها «معهد المراجعة الإكلينيكية الاقتصادية».

ووضع التحليل في الاعتبار بيانات التجارب الإكلينيكية الأخيرة التي أظهرت أن عقار «براليونت» يقلص احتمالات وفاة مرضى الكوليسترول بنسبة 15%، مقارنة مع عقاقير أخرى أقل فاعلية، وذلك عند إجراء تجارب واسعة النطاق على مرضى تجاوز معدل الكوليسترول لديهم النسب الصحية برغم أنهم يتلقون العلاج.

ويعكس استعداد «رجينيرون» و«سانوفي» خفض سعر العقار بهذا الشكل الحاد، الضغوط المتزايدة التي يواجهها عدد من مصنّعي الأدوية.

وتفرض شركات التأمين قيوداً صارمة على صرف عقار «براليونت» إلا في أضيق الحدود، بسبب ارتفاع ثمنه، إذ لا يُصرف إلا بعد أن يجرب المريض أدوية أخرى بديلة، كما يُلزم الأطباء باستيفاء أوراق كثيرة تثبت أن المريض بحاجة لهذا الدواء بالذات.