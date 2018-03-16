الذهب يرتفع بدعم مخاوف سياسية وتراجع الدولار

عواصم وكالات (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس، بدعم من انخفاض الدولار، ومن الطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف السياسية الأميركية، والتوتر بين المملكة المتحدة وروسيا.

غير أن التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع الحالي، حدت من مكاسب المعدن الأصفر، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1317.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل ليستقر عند 1317.80 دولار للأوقية.

وثار قلق المستثمرين بسبب تزايد الضبابية السياسية الأميركية، بعد مغادرة اثنين من كبار المسؤولين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهما وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، والمستشار الاقتصادي جاري كون.