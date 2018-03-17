النجار: أسهم البنوك دعمت مؤشرات الأسواق

قال محمد النجار، مدير التداول في شركة «دلما» للوساطة المالية، إن العمليات الشراء التي طالت عدداً من أسهم القطاع البنكي ساهمت في دعم المؤشرات العامة للأسواق، خلال جلسات الأسبوع الماضي، خصوصاً سهمي «الإمارات دبي الوطني» في سوق دبي المالي، و«أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، منوهاً في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العمومية لبنك «الإمارات دبي الوطني» والمتعلق بزيادة رأسمال البنك إلى 7.35 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة، والذي جاء داعماً لتعاملات السهم في سوق دبي المالي خلال جلسات الأسبوع.

وأضاف النجار أن مستوى الأسعار، على الرغم من وصولها لمستويات مغرية للشراء، إلا أنها لم تستطع تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرار الشراء، وذلك مع سيطرة المضاربين على التعاملات من ناحية، وغياب الاستثمار المؤسسي من ناحية أخرى، متوقعاً عودة الأداء الإيجابي للتعاملات في الأسواق المالية المحلية مع ظهور بوادر للمحفزات ودخول المحافظ الأجنبية، وزيادة أحجام وقيم السيولة.

وأوضح أنه على الرغم من حالة الضعف التي شهدتها الأسواق المحلية الفترة الماضية، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية للشركات في مجملها جيدة وخصوصاً القيادات، وفي مقدمتها «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، و«أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، منوهاً إلى أن الأسواق المحلية وخصوصاً سوق دبي يحمل مكررات ربحية جيدة، إلى جانب الوضع التشغيلي الجيد والتوزيعات السخية التي أعلنت عنها بعض الشركات، مؤكداً أن الأسواق في حاجة ماسة حالياً لدخول سيولة مؤسساتية جديدة تحفزها نحو عودة عمليات الشراء.