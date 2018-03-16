10 آلاف محطة شحن كهربائية للسيارات في الإمارات بحلول 2020

يوسف العربي (دبي)

يبلغ عدد محطات الشحن الكهربائية للسيارات في الدولة نحو 10 آلاف محطة بحلول عام 2020، لمواكبة متطلبات الخطة الحكومية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، وأن تكون نسبة 10% من السيارات الحكومية في الدولة كهربائية بحلول العام المشار إليه، بحسب شركة «إي تشارج. ورك».

وقال ماركوس دولد، الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: «إن إنجاز وتركيب محطة الشحن الكهربائية الواحدة للسيارات يستغرق بين 6 و7 ساعات، ما يعني إمكانية تجهيز العدد المطلوب من محطات الشحن في مدة زمنية لا تتجاوز العام».

وأضاف أن السيارات العاملة بالوقود التقليدي تشكل أحد أكثر مصادر الضرر للبيئة، حيث تزيد من نسبة الانبعاثات، مما يؤدي إلى تفاقم التلوث البيئي، وتهديد حياة الأرض وسكانها.

وفي المقابل، تعتبر السيارات الكهربائية بديلاً يقلل من هذه الانبعاثات المضرة بالغلاف الجوي، مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعول على محركات الوقود الاحتراقي، وتعد أحد الأسباب الملوثة للبيئة، والمسببة لعوامل الاحتباس الحراري.