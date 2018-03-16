المعالم الثقافية والترفيهية الجديدة تعزز الجاذبية السياحية لأبوظبي

سيد الحجار (برلين)

أكد مسؤولون بقطاع السياحية وعاملون بشركات سفر وفنادق في أبوظبي، أن افتتاح عدد من المعالم السياحية الجديدة، وفي مقدمتها متحف اللوفر، وقرب افتتاح مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بجزيرة ياس، يسهم في زيادة عدد الزوار القادمين لأبوظبي.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد»، على هامش معرض بورصة السياحة العالمية في برلين، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، أن زيادة عدد الزوار انعكس بالإيجاب معدلات الإشغال بالفنادق، وأسهم في انتعاش النشاط بشركات السفر والسياحة، ما يعزز من أداء القطاع بوجه عام، مشيرين إلى أهمية المعرض في استقطاب المزيد من السياح للإمارة.

وأشاروا إلى اهتمام كثير من شركات السفر العالمية بالاستفسار عن موعد افتتاح مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، حيث تهتم الشركات بإضافة المدينة إلى باقاتها السياحية المتنوعة.

ولفتوا إلى أن المعالم السياحية في أبوظبي تتكامل معاً لتوفير خدمات متنوعة، حيث تستفيد كافة الجهات من نجاح بعضها بعضاً، لاسيما أن رحلات السياحة لأبوظبي تضم باقات شاملة ومتنوعة تتضمن زيارة أكثر من جهة.