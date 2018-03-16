تغريم شرطي رفض مصافحة زميلته

د ب أ

فرضت السلطات الألمانية غرامة بقيمة ألف يورو، على شرطي مسلم من ولاية راينلاند-بفالتس لرفضه مصافحة زميلته.



وأعلنت رئاسة شرطة مدينة كوبلنتس، اليوم الجمعة، أنه لن يتم فصل الشرطي من الخدمة.



وكان الشرطي رفض مصافحة زميلة له في مايو الماضي خلال حفل ترقيته في مدينة مونتاباور، واكتفى بالانحناء لها واضعا يده على قلبه، بحسب بيانات وزارة الداخلية المحلية في ولاية راينلاند-بفالتس.



وأثارت هذه الواقعة ضجة في وسائل الإعلام بألمانيا.

وأوضحت رئاسة الشرطة أنه على خلفية عدم ارتكاب الشرطي أي مخالفات جنائية أو خضوعه لإجراءات تأديبية طوال حياته، فإنه لا يمكن فصله من عمله إلا إذا تمسك بموقفه.

