حكومة أبوظبي تحتفل بيوبيلها الذهبــــــــي في «زايد التراثي»

أحمد السعداوي (أبوظبي)

تثبت حكومة أبوظبي قدرتها الفعالة على التواصل مع أبناء الإمارات ومشاركتهم كل أهدافها وخططها ومنجزاتها، ما يصب في النهاية لصالح الوطن ورفعته في كل المجالات، وهذا ما أكده المعرض المتنقل الذي يروي قصة أبوظبي ومسيرتها، ويحتفي باليوبيل الذهبي لتأسيس الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، ويقام حالياً ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي بالوثبة، وشهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً، من جانب المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، للتعرف على نزر يسير من إنجازات حكومة أبوظبي وخططها المستقبلية، الرامية إلى توفير كل ما يسعد الإنسان على هذه الأرض الطيبة.

كان «زايد التراثي»، فضاء مفتوحاً لعرض هذه الإنجازات التي يفخر بها أبناء الإمارات الذين ساروا على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، أول من وضع اللبنة الأولى لرؤية وخطط وإنجازات حكومة أبوظبي في ستينيات القرن الماضي.

مع الجمهور

بالدخول من البوابة الرئيسية للمهرجان، يطالع الزائر جموعاً من الناس قد اصطفت من أجل القيام بجولة داخل المعرض، الذي انطلق في الثامن من ديسمبر الماضي ويستمر حتى 28 يناير المقبل، متنقلاً بين مختلف مناطق الإمارة، ويتعرف خلال الجولة إلى الملامح العامة لمسيرة إمارة أبوظبي التي بدأت قبل 50 عاماً حتى صارت واحدة من أرقى مدن العالم بشهادة القاصي والداني، وما وثقته كلمات الجمهور المتردد على المعرض عبر الكلمات التذكارية التي سجلوها بأياديهم وعلقوها على مجسم لشجرة في نهاية المعرض حمل الكثير من كلمات الشكر والتقدير لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات بصفة عامة، وكذلك بعض المقترحات المفيدة سيتم رفعها لاحقاً للجهات المختصة لتقييمها والأخذ بالنافع منها ونقله إلى أرض الواقع.