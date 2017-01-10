لبنان يعتقل 1852 شخصاً بتهمة الإرهاب في ديسمبر



تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017 بيروت (د ب أ) أعلنت السلطات اللبنانية أمس أن وحدات الجيش اعتقلت خلال التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، 1852 شخصاً من جنسيات مختلفة. وأضاف البيان أن الاعتقال جاء «لتورّط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية». وأفاد البيان أن المضبوطات شملت «صاروخاً مضادّاً للطائرات و20 بندقية قتالية و7 مسدسات و14 قذيفة صاروخية و159 صاعقاً كهربائياً و8 أجهزة تفجير، وكميّات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى 132 سيارة و6 شاحنات وجرافتين و12 مركب صيد و209 درّاجات نارية، وكميّة من المخدرات والأجهزة الإلكترونية».