اقتراح إنشاء صندوق عربي لإغاثة الشعب الليبي

القاهرة (وام)
طالب الممثل الخاص للامين العام للجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي خلال استعراضه لرؤيته حول خطة عمله للمرحلة المقبلة بضرورة إنشاء صندوق عربي لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الليبي، مشيرا إلى أنه قد يقوم بزيارة لليبيا الأسبوع القادم تشمل طرابلس وبنغازي.
واقترح الجمالي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري الذي عقده المندوبون الدائمون لدى الجامعة امس التي عقدت برئاسة تونس وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط - تأسيس صندوق عربي لدعم الشعب الليبي في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد حيث أصبح هناك نصف مليون نازح داخل البلاد كما أن نصف الشعب الليبي يعيش تحت خط الفقر، لافتا إلى حدوث مقايضة أحيانا للميزانية بمواقف سياسية معينة. وأشار إلى أن أهالي مدينة تاغوراء الذين تم ترحيلهم من مدينتهم طلبوا من الجامعة العربية التدخل لإعادتهم لديارهم.
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وقال إن القيادات الليبية مستبشرة خيرا بدور الجامعة العربية في المساعي الرامية لحل الأزمة وإعادة السلام والأمن في بلادهم خاصة أن الليبيين مستاؤون من تعسر الجهود الأممية الغربية، لافتا إلى أن الثقة مهتزة بين المبعوث الأممي والقيادات الليبية خاصة في المنطقة الشرقية.
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ولفت في هذا الصدد إلى أن دور الجامعة لايزاحم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بل هو في إطار التكامل معتبرا أنه لامانع من توزيع الأدوار بين المنظمات الثلاث.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي مارتن كوبلر يشعر بأن الدور العربي مفيد للأمم المتحدة لأن هناك مشكلات لديهم أحيانا في فهم دقائق الوضع في ليبيا بينما نحن كعرب نفهم بَعضنَا البعض.
وشارك جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في الاجتماع.