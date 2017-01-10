السيسي: مصر في حرب حقيقية على الإرهاب

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أن مصر في حرب حقيقية» على الإرهاب، لكن الهجمات ستبقى تشكل تحديا يستمر لسنوات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية وجهت ضربات كبيرة للإرهابيين وضبطت ألف طن من المتفجرات.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني إن مصر بذلت «جهدا كبيرا» في مكافحة هجمات المتشددين.

وأضاف «نحن نجحنا حتى الآن وفعلا المعدلات تراجعت بشكل كبير».

وذكر السيسي أن قوات الأمن تمكنت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من ضبط ملايين الجنيهات والدولارات التي تستخدم في تمويل الإرهاب. وضبطت أيضا ألف طن من المتفجرات في مخازن تحت الأرض في سيناء، تم حشدها على مدى سنوات طويلة.