في روسيا ... السماء تمطر ذهباً

(أ ف ب)

واجهت طائرة تنقل حمولة من سبائك "معدن ثمين" في سيبيريا مشكلة عند اقلاعها تسببت بسقوط أكثر من ثلاثة أطنان منها على مدرج المطار على ما ذكرت السلطات المحلية الخميس.

وكانت طائرة الشحن التابعة لشركة "نيمبوس" تهم بالإقلاع من مدرج مطار ياكوتسك عندما فقدت أحد أبوابها وسقط جزء من حمولتها على الأرض بحسب السلطات.

وتظهر صور نشرتها السلطات عشرات سبائك المعدن النفيس الذي لم يحدد ما إن كان من الذهب او الفضة، مبعثرة على المدرج المغطى بالثلج وعناصر من الشرطة يتفحصون الثغرة في الطائرة.

وأوضح مكتب وزارة الداخلية في المنطقة في تصريح أوردته وكالة "تاس" العامة للأنباء "عثرنا حتى الان على 172 سبيكة يبلغ وزنها الإجمالي حوالى 3,4 ملايين طن" فيما وزن الحمولة كاملة يصل إلى تسعة أطنان.

وقالت السلطات المحلية إن الحادث عائد على الأرجح إلى سوء تثبيت الحمولة في داخل الطائرة، وتعود ملكية الحمولة الى شركة منجمية روسية.

وتزخر منطقة ياكوتيا الشاسعة والقليلة السكان الواقعة على بعد خمسة الاف كيلومتر عن موسكو، بالمعادن وتضم عدة مناجم ذهب وماس كبيرة.