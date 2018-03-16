السجن لأميركية قتلت زوجها لتحقيق شهرة على "يوتيوب"

(أ ف ب)

حكم على أميركية في العشرين من العمر بالسجن ستة أشهر إثر قتلها شريكها في يونيو الماضي خلال تصوير شريط كان الهدف منه تحقيق الشهرة على "يوتيوب".

كان بيدرو لوبيز يضمّ إلى صدره موسوعة علمية، ظنا منه أن الكتاب سيصدّ الرصاصات الصادرة من مسدّس نصف أوتوماتيكي. وقد توفّي الشاب البالغ من العمر 22 عاما على الفور.

وأقرّت موناليزا بيريز وقت وقوع الحادث بذنبها في ديسمبر وصدر الحكم في حقها الأربعاء في مينيسوتا وقضى بسجنها ستة أشهر مع مراقبة قضائية تمتد على عشر سنوات.

وكانت الشابة قد غرّدت يوم الحادث "سأصوّر مع بيدرو أحد أخطر التسجيلات على الأرجح"، موضحة "هذه فكرته وليست فكرتي".

وكان الزوجان يطمحان إلى تحقيق الشهرة عبر قناتهما على "يوتيوب" بفضل هذا الشريط.

وقبل تصويره، قدّم بيدرو لشريكته كتابا يحمل آثار رصاص من جهة واحدة، في حين بقيت الجهة الثانية سالمة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكشفت عمّة الشاب كلوديا رويز للقناة المحلية "كاي في ال واي" أن قريبها أعرب لها عن فكرته هذه وهي طلبت منه عدم تنفيذها لكنه أصرّ على ذلك لأنه كان يريد استقطاب المشتركين إلى قناته على "يوتيوب".