المخلافي: لا مشاورات مع الانقلابيين للمناورة وإضاعة الوقت

الرياض (الاتحاد، وكالات)

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، أن حكومة بلاده لن تخوض أي مشاورات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قبل تنفيذ الخطوات التي تجعل من المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة وإضاعة الوقت.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة التي يعانيها الشعب لم تعد تحتمل السكوت أو القبول بمناورات جديدة للانقلابيين، مؤكداً أنه لن يكون هناك مشاورات مع الميليشيات إلا بعد التوقف عن الجرائم بحق السياسيين والمدنيين وإطلاق كافة المعتقلين في السجون بلا استثناء ووقف إطلاق الصواريخ ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المواطنين دون اعتراضها أو إعاقة عملها.

وجدد خلال لقائه أمس نائبة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن آنَا اسكروجيما دعم حكومة بلاده لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد،لإيجاد حل سلمي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأكد أن الحكومة تعمل على التواصل مع القوى السياسية وتدعوها للاستجابة لدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لجميع الأطراف بمختلف انتماءاتها للاصطفاف مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي لمجابهة الخطر الأكبر المحدق باليمن والمنطقة المتمثل بميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على إعداد خطة متكاملة لضمان كفاءة وسرعة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في جميع مناطق اليمن وعبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين ممرات آمنة لوصولها إلى المواطنين.