هجوم للنظام وحزب الله في وادي بردى ومعارك بالقلمون

عواصم (وكالات)

شنت قوات النظام السوري و«حزب الله» اللبناني هجوما على وادي بردى بـريف دمشق وسط قصف مكثف، في حين انتزعت المعارضة مواقع لتنظيم «داعش» بمنطقة القلمون. وأعلن الجيش التركي مقتل 19 من التنظيم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إطار العمليات التي تقودها أنقرة، بينما اتهمت موسكو التحالف الدولي بلعب «دور سلبي» في سوريا، عكس الجيش الروسي الذي «أنجز» مهمته فيها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام و«حزب الله» بدأت أعنف هجوم على بلدة عين الفيجة بوادي بردى، وإن خمس مروحيات ألقت براميل متفجرة على تلك المنطقة الجبلية لتمهيد دخول القوات البرية.

وقالت الهيئة الإعلامية بوادي بردى إن قوات النظام عززت وجودها بوضع نقاط عسكرية جديدة تضم دبابات ومدافع ثقيلة على التلال المشرفة على وادي بردى، كما بدأت بتجريف المنحدرات لإنشاء طرق عسكرية جديدة في محاولاتها اقتحام الوادي.

وأكدت أن المعارضة قتلت جنودا من قوات النظام خلال تصديها لهجوم شنته الأخيرة من محور قرية كفير الزيت وسط الوادي الذي شهدت معظم بلداته قصفا مكثفا بالمدفعية والصواريخ من قوات النظام.