أنقرة: لا انسحاب قبل تحرير الموصل.. بغداد: لا تحسن في العلاقات

إسطنبول (د ب أ)
أكد مسؤول تركي في تصريح لصحيفة «حرييت» أمس، أن تركيا لن تسحب قواتها من معسكر بعشيقة العسكري في شمال العراق قبل انتهاء عملية تحرير الموصل بمحافظة نينوى من سيطرة تنظيم «داعش»، وردت بغداد بأن أي تحسن للعلاقات لن يتم من دون ذلك الانسحاب.
وأضاف المسؤول المطلع على المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع نظيره العراقي حيدر العبادي مؤخراً، أن وفوداً من تركيا والعراق سيلتقون خلال الشهرين المقبلين لبحث صيغة الانسحاب المستقبلي.
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وقال المسؤول «الإدارة العراقية تعرف أن وجود قواتنا ليس دائماً هناك، ولكن عليهم الأخذ بعين الاعتبار الرأي العام في العراق». وأوضح «تخوفنا كان من تعاون بين الحشد الشعبي وعناصر حزب العمال الكردستاني في أي تحرك باتجاه تلعفر، ولكن هذا الأمر غير وارد في الوقت الراهن»، مضيفاً أن بغداد تعهدت بأن مليشيات «الحشد الشعبي» لن يشاركوا في عمليات الموصل أو تلعفر.
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ونقل التلفزيون عن العبادي قوله «أبلغنا رئيس الوزراء التركي أن العلاقات العراقية التركية لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة من دون سحب القوات التركية من معسكر بعشيقة».
يذكر أن القوات التركية متمركزة في بعشيقة قرب الموصل منذ ما قبل بدء هجوم على تنظيم «داعش».