«بزنس مونيتور»: 160 مليار درهم عائدات السياحة خلال 2019

دبي (الاتحاد)

ذكر تقرير لمؤسسة بزنس مونيتور حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه من المتوقع أن ترتفع عائدات القطاع السياحي في الإمارات خلال عام 2019 لتصل إلى 155.9 مليار درهم، من 139 مليار درهم في 2018، بنسبة نمو قدرها 12%، وأن يواصل القطاع النمو في عام 2020 لتصل عائداته إلى 173.5 مليار درهم بنمو قدره 11.3% قبل أن ترتفع العائدات بنسبة 11% في 2021 لتصل إلى 192.7 مليار درهم.

وعلى صعيد الأعداد تشير تقديرات بزنس مونيتور إلى ارتفاع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دولة الإمارات خلال عام 2019 لتصل إلى 22.24 مليون سائح بنمو متوقع قدره 5.4%، ومن ثم يتوقع أن يرتفع العدد في عام 2020 بنسبة 4.7% ليصل إلى23.3 مليون سائح، وكذلك إلى 24.32 مليون سائح في عام 2021 بنمو متوقع قدره 4.4% من دون احتساب الزوار المتوقعين ل إكسبو 2020 الذي سيمتد لمدة ستة أشهر تبدأ في أكتوبر 2020 وتنتهي في أبريل 2021.

وقالت المؤسسة في تقريرها إنها أبقت على النظرة المستقبلية المزدهرة لقطاع السياحة في الإمارات خلال عام 2018 والأعوام الثلاثة المقبلة حتى عام 2021، مؤكدة أنه أفضل سوق سياحي في منطقة الشرق الأوسط ويتوقع أن يشهد طفرة هائلة من النمو في المديين القصير والمتوسط.

وأرجع تقرير المؤسسة توقعاته الإيجابية بشأن القطاع السياحي في الإمارات إلى العديد من العوامل التي ستقود هذا النمو والتي تأتي في مقدمتها التنوع الاقتصادي الواسع الذي تتمتع به دولة الإمارات والذي يدعم التوسع في المشروعات السياحية ومشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالقطاع السياحي، فضلا عن الجهود المتواصلة لاستقطاب الشركات السياحية العالمية وسياحة الأعمال، بالتزامن مع النشاط المتواصل لقطاع الفنادق ودخول مئات الفنادق الجديدة للسوق.

ونوهت المؤسسة في تقريرها بالطفرة الإنشائية الضخمة المتواصلة في دولة الإمارات والتي جعلت منها وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين، فضلا عما تملكه بنية تحتية وخيارات متنوعة في صناعة السياحة، مشيداً بجهود الحكومة في تطوير وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة للإمارات وضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير القطاع السياحي لاسيما في قطاع المنتجعات الترفيهية والمنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف العالمية التي يتوقع أن تستقطب شرائح جديدة من السياح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، خاصة من الأسواق الرئيسية في أوروبا وكذلك السوقين الخليجي والهندي اللذين يشهدان حملات ترويجية واسعة النطاق فضلا عن زيادة مطردة في الربط الجوي مع الإمارات.

وتوقع التقرير إلى أن يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات جاذبيته للاستثمارات الضخمة بالتزامن مع استمرار بناء فنادق جديدة من قبل مستثمرين في القطاع الخاص المحلي والعالمي، فيما تتواصل الاستثمارات الحكومية في مشاريع توسعة البنية التحتية للنقل وتطوير المزيد من مناطق الجذب السياحي في الدولة، الأمر الذي يعكس الدور المحوري لصناعة السياحة في عملية التنويع في اقتصاد ما بعد النفط في دولة الإمارات.

وقال التقرير «تشير أحدث التقديرات المعلنة في شهر سبتمبر 2017، بأن دولة الإمارات تتمتع بأقوى آفاق مستقبلية فيما يتعلق بحركة الفنادق قيد الإنشاء في المنطقة، حيث يجري إنشاء نحو 200 فندق جديد كما في الربع الأخير من 2017، يقع منها 164 فندقاً في دبي و25 في أبوظبي و12 في رأس الخيمة، مع توقع دخول 82 منشأة فندقية جديدة للسوق في عام 2018 يليها بقية الفنادق في 2019 استعدادا لاستضافة إكسبو 2020 دبي.