محمد قناوي (القاهرة)

رغم انشغال أشرف عبدالباقي بعروض «مسرح مصر»، إلا أنه يواصل عقد جلسات العمل مع المخرجة شيرين عادل استعداداً لتصوير مسلسله الكوميدي «عائلة زيزو» لعرضه في رمضان المقبل، وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية الكوميدية العائلية.

قال أشرف: «عائلة زيزو» مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه في 30 حلقة حول عائلة زيزو الذي أقوم بدوره ومعه زوجته ولديه «ولد وبنت»، ويعيش معه أمه وأبوه، حيث يتعرض المسلسل لمشاكل الأسرة بطريقة بسيطة ومختلفة من خلال علاقة هذه الأسرة ببعضها البعض وعلاقتها بالجيران وأيضاً علاقة «زيزو» بزملائه في العمل وهو عمل كوميدي راقٍ يحترم عقول المشاهدين، والمسلسل إنتاج مها سليم وأنا سعيد لتعاوني معها وتأليف محمد بدوي وعلاء حسن ومن إخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته الفنانة هنا شيحة ولطفي لبيب وأحمد حلاوة، ومن المقرر بدء تصويره أول فبراير المقبل بعد ختام عروض «مسرح مصر».

وأشار عبدالباقي إلى أنه سيبدأ خلال أيام تصوير أولى حلقات برنامجه الجديد الذي سيحمل عنوان «الليلة» ويستضيف خلاله عدداً من نجوم الفن في حوار اجتماعي وسيتم تقديمه على شاشة قناة «دي إم سي» والتي انطلقت أول يناير.

وقال إن انشغاله بالمسرح بالسنوات الأخيرة هو سبب غيابه عن السينما في السنوات السابقة، وأوضح عبد الباقي أن المسرح تحديداً يحتاج إلى التفرغ، خاصة لأنه يتحمل مسؤولية الإشراف على العمل بشكل عام وكذلك الإنتاج ومجموعة الممثلين ما يحتاج منه إلى وقت طويل في التحضير للموسم الواحد يصل إلى 7 أشهر.

وعن تجربة مسرح العرائس للأطفال التي أطلقها الشهر الماضي، قال: بعد نجاح تجربة «مسرح مصر» من خلال العرض المسرحي والتلفزيوني وارتباط الأطفال بأبطال الفرقة، دفعني ذلك للتفكير في عمل مسرح مصر للعرائس لتوصيل قيم ومعلومات للأطفال والشباب من خلال عرائس بنفس شكل وصوت الفرقة حيث تم تصنيع العرائس في التشيك، وتم تدريب اللاعبين على أيدي خبراء من أحدث مدارس العرائس في براغ، إضافة لاختيار عناصر الكتابة لمخاطبة الأطفال والشباب لتقديم عروض صباحية للمدارس، وقام بكتابة الأغاني أيمن بهجت قمر وألحان محمد محيي.